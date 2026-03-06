Carola Sánchez Aloe confirmó su ruptura con Valentino López y reveló cómo era Wanda Nara como suegra

Tras dos años de relación, Valentino López y Carola Sánchez Aloe confirmaron su separación. Los rumores de una ruptura habían comenzado a aparecer cuando notaron que ambos se encontraban distanciados, y un polémico video de TikTok de la adolescente se hizo viral, despertando una posible pelea. Sin embargo, lejos de los escándalos, ella se encargó de explicar la situación actual con el hijo de Maxi López, y aprovechó para revelar cómo es Wanda Nara como suegra.

Durante las últimas semanas, Carola Sánchez Aloe compartió diversos videos, donde se notaba la ausencia de Valentino López. Esto generó rumores de una dura separación de la pareja que, finalmente, ella terminó confirmando. Sin embargo, antes del anuncio, la polémica llegó a los adolescentes, cuando la acusaron de tener una mala relación con Wanda Nara, tras un supuesto palito contra ella. Fue así que la joven decidió hacer un blog del BAF Week, pero antes hizo una aclaración.

“Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidades ni de su parte ni de la mía, así que por ese lado quédense tranquilos”, expresó Carola. De esta manera, hizo referencia a un video que subió con sus amigas, que muchos le hicieron notar que el audio era de la China Suárez, dando un mensaje en contra de su suegra. Fue por eso que aclaró su relación con la madre de Valentino. “Todo el mundo está diciendo que yo le tiré un palito a Wanda cuando claramente es mentira, porque es imposible que yo le tire un palito. Siempre fue un amor conmigo Wanda y toda la familia también, así que no hay chance de que yo le tire una indirecta, ni palito ni nada por el estilo”, sentenció.

La historia de amor de Valentino López y Carola Sánchez Aloe

Valentino López y Carola Sánchez Aloe protagonizaron una tierna historia de amor, que comenzó del "odio en el secundario" al "amor incondicional". En varios videos, ambos admitieron que, mientras asistían al mismo colegio, no se llevaban bien. Sin embargo, en junio del 2024, se pusieron de novios y oficializaron la relación a través de las redes sociales. Durante estos casi dos años juntos, la joven lo acompañó en su pasión por el fútbol y en las polémicas familiares en las que se vio envuelto.

A pesar de todo pronóstico, la pareja se mantuvo junta e incluso debutaron como modelos para una marca de ropa urbana, destacándose por su profesionalismo frente a las cámaras. Hasta el cumpleaños del joven, el 25 de enero, ella estuvo presente junto a su familia y se mostró aún enamorada.

Sin embargo, en febrero del 2026, rumores de crisis comenzaron a correr, y finalmente se supo de la separación de la pareja. Los usuarios de las redes sociales quisieron saber más detalles sobre las razones de la ruptura, y el escándalo quiso escalar cuando muchos apuntaron a que la adolescente le había tirado un duro palito a Wanda Nara. Finalmente, Carola Sánchez Aloe salió a hablar y a confirmar la buena separación de Valentino López y la relación que mantenía con la modelo, lejos de las acusaciones que le lanzaron.

