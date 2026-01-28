Maxi López explicó por qué no quiso regalarle un auto a su hijo Valentino

Los 17 años de Valentino, el hijo de Maxi López y Wanda Nara, no sólo trajo celebración, alegría y fotos familiares sino también una particular disputa entre sus padres. ¿La razón? El regalo que pensaban regalarle al joven en esta fecha tan especial. Tal como contó el exfutbolista, tanto él como la conductora de Masterchef Celebrity desistieron a último momento.

Maxi López brindó detalles del regalo que canceló junto a Wanda Nara para su hijo Valentino

Wanda Nara y Maxi López pudieron dar vuelta la página y en la actualidad viven un presente en total armonía. La expareja, con tres hijos en común, comparte horas de grabación en el reality de cocina de Telefe y la dinámica familiar. El domingo 25 de enero, ambos vivieron un momento muy emotivo: los 17 años de su primogénito Valentino.

Mediante sus cuentas de Instagram, la empresaria cosmética y el exjugador compartieron la intimidad de la celebración: cena en un exclusivo restaurante, clima festivo y brindis. Debido a su participación en Sería increíble, el streaming de Olga, Maxi López aprovechó para contar detalles de la noche que vivieron junto a su ex y su hijo mayor. “Fue muy lindo. Festejamos todos unidos y le regalé mosca (dinero)… Es que los pibes se compran juguetes, ropa, él sale con la novia”.

El cumpleaños número 17 de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Sobre cómo se encontraba el adolescente al momento de celebrar su cumpleaños, relató: “Ayer estaba feliz porque tenía un poco de dinero ahorrado y yo dije: ‘Ahora llega el regalo de cumpleaños y vamos a meterle un poco más’. Además, se maneja solo, un día va a comer, otro le quiere regalar algo a la novia”.

Maxi López contó por qué evitó regalarle un auto a su hijo Valentino

En este sentido, Maxi López reveló que el regalo inicial iba a ser otro pero que, finalmente, junto a Wanda Nara decidieron cancelarlo. “Estábamos charlando un regalo que me pareció prematuro, entonces le dije de regalarle plata…”, comenzó el concursante de Masterchef Celebrity. Ante la intriga que generó en Nati Jota y Eial Moldavsky sobre si se trataba de un vehículo, él asintió y profundizó sobre el motivo que lo hizo desistir de esta posibilidad.

“A los 18 años, esa fue mi respuesta", contó sobre el momento en que le regalarán un auto junto a su ex. Sin embargo, Maxi López reconoció qué es lo que espera de parte de Valentino: "Yo le dije a él: ‘Yo quisiera que el día de mañana te lo compres con tu propio esfuerzo’”. Por último, Elial Moldavsky le sugirió que primero le preste el suyo para que vaya aprendiendo y se entusiasme con tener el suyo. “Ese es el primer paso”, respondió firme la pareja de Daniela Christiansson.

Pese a este regalo postergado por sus padres, Valentino López pudo festejar su cumpleaños junto a sus hermanos, seres queridos y amigos, entre ellos Bastian Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. El joven fue agasajado con una reunión íntima en un lujoso lugar donde no faltaron las risas, emociones y gestos de cariño entre sus papás, quienes protagonizaron una conflictiva separación años atrás pero que ahora se muestran cómplices y amigos.

De esta manera, Maxi López explicó que no quiso regalarle un auto a su hijo Valentino porque cree que todavía es "prematuro". Por esta razón, decidió junto a Wanda Nara que el momento ideal será cuando cumpla 18 años. No obstante, destacó que sueña con que él pueda darse ese obsequio como muestra de su trabajo y sacrificio.