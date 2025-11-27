Diego Peretti, Juan Minujín, Mónica Antonópulos y Macarena Achaga arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Muertes, misterio, venganza, drama y un pacto de sangre. Todos los condimentos necesarios para un atrapante y enigmático thriller psicológico se reúnen en La ira de Dios, la película argentina que, aunque fue estrenada en 2022, sigue vigente en el catálogo de Netflix. Esta producción nacional, que cuenta con la participación de Diego Peretti, Juan Minujín, Mónica Antonópulos y Macarena Achaga, es una de las películas favoritas de la plataforma.

La ira de Dios en Netflix

De qué trata La ira de Dios

Netflix vuelve a apostar por el cine argentino con la incorporación de La ira de Dios, una producción nacional que, pese a haberse estrenado en 2022, continúa generando interés dentro del catálogo. Tal como ocurre con varias películas locales que la plataforma mantiene disponibles para una audiencia global, esta historia oscura y atrapante vuelve a cobrar relevancia gracias a su tono inquietante, su narrativa envolvente y el sólido trabajo actoral de su elenco. Con un suspenso sostenido y una fuerte impronta emocional, la película reafirma la presencia del talento argentino en una vidriera internacional cada vez más competitiva.

Basada en la novela La muerte lenta de Luciana B., La ira de Dios sigue la vida de Luciana (Macarena Achaga), una joven que queda atrapada en una seguidilla de misteriosas muertes que rodean a su familia. Mientras intenta descifrar qué se esconde detrás de esa cadena de tragedias, su principal objetivo se vuelve proteger a Valentina, su hermana menor y la única sobreviviente de un espiral que parece no detenerse. En ese camino aparece un enigmático escritor, interpretado por Diego Peretti, que fue su jefe y se convierte en una pieza clave de un rompecabezas lleno de tensión, secretos y zonas grises morales.

Diego Peretti en La ira de Dios

Completan el elenco Juan Minujín y Mónica Antonópulos, cuyos personajes suman capas y matices a un relato cargado de misterio. Dirigida por Sebastián Schindel, la película combina drama, suspenso y un clima psicológico intenso, lo que la convierte en una propuesta ideal para quienes buscan historias profundas y perturbadoras. Con su permanencia en el catálogo, Netflix vuelve a abrir una ventana potente para el cine argentino, acercándolo a nuevas audiencias alrededor del mundo.