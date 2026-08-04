Soy Rada se sinceró sobre su relación con la madre de su hija, Bianca, y su esposo actual: "No es normal"

Durante su visita a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, Agustín "Soy Rada" Aristarán compartió una serie de anécdotas sobre su vida personal que rápidamente llamaron la atención de los presentes. Aunque todo comenzó con una conversación sobre gastronomía, terminó derivando en una confesión sobre la relación que mantiene con la madre de su hija y la familia que ella formó tras la separación.

Agustín "Soy Rada" Aristarán

En medio de la charla, Agustín Aristarán contó cómo es el vínculo que conserva con Noelia Cobos, su expareja y madre de Bianca, y con el actual esposo de ella. Sus declaraciones sorprendieron tanto al conductor como a los panelistas, quienes no ocultaron su asombro ante la dinámica familiar que describió.

Así es el vínculo de Soy Rada con la mamá de Bianca

Durante el programa, Soy Rada recordó una comida que compartió en el restaurante del actual esposo de Noelia: "Comí un bife que me hizo el Ruso, el marido de mi ex. Fui a comer a su restaurante", comentó. Luego explicó que el empresario gastronómico tiene varios locales y que incluso ha compartido distintos momentos familiares junto a él.

El actor fue más allá y reveló que celebró sus 40 años en la casa del marido de su expareja. "Me dijeron: 'No sabemos qué regalarte. Te vamos a festejar los 40 en mi casa y va a ser un asado del Ruso'. Me hizo un asado", recordó entre risas. Además, aseguró que mantiene una excelente relación con ambos, incluso recordó que viajaron juntas a Disney, una confesión que llevó a Mario Pergolini a reaccionar con humor: "No está bien eso. No es normal".

La historia Soy Rada y Noelia Cobos, la madre de Bianca

Agustín Aristarán y Noelia Cobos se conocieron a mediados de 2005 en Villa Carlos Paz gracias a una presentación de Jorge Guinzburg. Poco tiempo después comenzaron una relación y, cuando el actor tenía apenas 22 años, nació Bianca, la única hija que tienen en común. Aunque la pareja decidió separarse cuando la niña tenía alrededor de cuatro años, con el paso del tiempo lograron construir una relación basada en el respeto y la crianza compartida.

Noelia Cobos y Agustín Aristarán

Lejos de los conflictos, Agustín Aristarán y Noelia Cobos consolidaron una familia ensamblada que suele compartir reuniones, celebraciones y hasta vacaciones, un modelo de convivencia que el actor volvió a poner en evidencia con sus recientes declaraciones.