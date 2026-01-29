Así es la casa de Juan Sebastián Verón que vende en La Plata: cocina con isla, living XXL, sauna y spa

Juan Sebastián Verón tiene en La Plata una propiedad que se destaca por sus amplios ambientes y detalles de confort. Así es la casa que puso a la venta, con cocina con isla, living XXL, sauna y spa, en un espacio que combina diseño moderno y funcionalidad en cada sector. La propuesta inmobiliaria incluye terminaciones de calidad y ambientes luminosos.

Juan Sebastián Verón mostró en La Plata una vivienda que reúne características únicas dentro del mercado inmobiliario. Así es la casa que decidió vender, con cocina con isla, living XXL, sauna y spa, en una propuesta que refleja estilo contemporáneo y espacios pensados para el bienestar. La propiedad se distingue por su distribución y por la integración de sectores.

El actual dirigente de Estudiantes de La Plata puso en venta su propiedad. Se trata de un departamento de grandes dimensiones que combina diseño moderno, espacios amplios y detalles de confort. Según informó el portal 0221, la vivienda cuenta con 57 fotos que muestran cada rincón y permiten apreciar la magnitud de la propuesta inmobiliaria.

La propiedad Juan Sebastián Verón está situada en una de las zonas más destacadas de la ciudad y se presenta como una opción exclusiva dentro del mercado inmobiliario. La propiedad reúne características que lo convierten en un espacio único, con ambientes diseñados para la comodidad y el disfrute.

Juan Sebastián Verón | Créditos: Portal 0221

La cocina es uno de los ambientes principales del departamento. Con un diseño moderno y funcional, incluye una isla central que permite integrar la preparación de alimentos con el espacio social. Este detalle aporta practicidad y estilo, convirtiéndose en un punto de encuentro dentro de la vivienda.

El increíble living XXL, sauna y spa de la casa en venta de Juan Sebastián Verón

El living se destaca por sus dimensiones y por la manera en que se conecta con el resto de la propiedad. El espacio amplio permite múltiples configuraciones y está diseñado para recibir a familiares y amigos. La luminosidad y la distribución refuerzan la sensación de amplitud, mientras que los detalles aportan personalidad al ambiente.

Juan Sebastián Verón | Créditos: Portal 0221

Entre las comodidades más destacadas del departamento de Juan Sebastián Verón se encuentran el sauna y el spa, que forman parte de la propuesta de bienestar dentro del departamento. Estos espacios fueron pensados para el relax y el cuidado personal, integrando la idea de confort en la vida cotidiana.

La propiedad cuenta con varios dormitorios, cada uno diseñado con detalles que refuerzan la privacidad y el descanso. La distribución de los ambientes permite una circulación fluida y conecta las áreas sociales con las privadas. Según las imágenes difundidas por 0221, los espacios fueron pensados para aprovechar la luz natural y mantener una estética uniforme.

Juan Sebastián Verón | Créditos: Portal 0221

Juan Sebastián Verón tiene en La Plata una casa en venta que incluye cocina con isla, living XXL, sauna y spa. La propuesta inmobiliaria refleja espacios amplios, diseño moderno y detalles pensados para la comodidad, en un entorno que combina funcionalidad y estilo. La vivienda se presenta con características que la convierten en una opción destacada.

