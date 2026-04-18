Mariana Fabbiani deslumbró con el trench infalible del otoño: neutro, elegante y versátil

Mariana Fabbiani volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con un look otoñal que combina clásicos infalibles con guiños de tendencia. En una serie de imágenes tomadas en plena ciudad, la conductora apostó por una fórmula elegante y relajada donde el trench coat se lleva todo el protagonismo pero no está solo.

Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani apostó por el trench estrella del otoño: beige y largo ideal

El abrigo elegido por Mariana Fabbiani es, sin dudas, el gran aliado de la temporada: un trench en tono beige, de largo midi y calce perfecto. Ni demasiado oversize ni ajustado, logra ese equilibrio que lo convierte en una prenda versátil, ideal tanto para looks urbanos como para opciones más sofisticadas. Con solapas amplias, botones oscuros y cinturón que marca apenas la silueta, Mariana lo lleva con las mangas ligeramente arremangadas, sumando un aire descontracturado que moderniza el clásico.

Debajo, suma capas con inteligencia. Una remera a rayas, otro básico del guardarropas, combina a la perfección con el espíritu parisino del trench. En la parte inferior, opta por un jean negro de corte recto que estiliza y aporta sobriedad, funcionando como base neutra para el resto del outfit.

El look otoñal de Mariana Fabbiani

Pero si hay algo que eleva el look y lo vuelve verdaderamente actual, son los accesorios. Por un lado, las zapatillas de Miu Miu: un modelo urbano con estética retro y cordones en contraste que rompe con la formalidad del trench y aporta un giro canchero y juvenil. Este tipo de calzado confirma la tendencia de mezclar prendas clásicas con piezas deportivas de lujo.

Los guantes de cuero, el accesorio infaltable de esta temporada

Los guantes de cuero negro de la conductora suman un detalle chic que remite a una elegancia más tradicional. No solo complementan la paleta del outfit, sino que refuerzan la idea de un estilismo pensado en capas y texturas.

Mariana Fabbiani mostró su accesorio más chic

El resultado es un look equilibrado, donde cada pieza tiene su lugar: el trench como protagonista absoluto, el denim como base funcional y los accesorios como acentos de estilo. Mariana Fabbiani demuestra, una vez más, que no hace falta arriesgar con prendas extravagantes para destacarse: a veces, la clave está en reinterpretar los clásicos con actitud y pequeños giros de tendencia.