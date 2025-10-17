El video de Mariano Martínez tomando vino que generó polémica

Mariano Martínez volvió a ser tendencia en redes sociales por un video que compartió en su cuenta de Instagram. En las imágenes, se lo veía bailando solo en el living de su casa, sin remera, y con una copa de vino en la mano. “¿Son de tomar vinito solos y ponen música? Cuenten”, escribió el actor junto al clip, que rápidamente se viralizó y generó muchos comentarios divididos entre sus seguidores.

Mariano Martínez compartió un video tomando vino y generó polémica

Aunque no es la primera vez que el exprotagonista de Son amores comparte videos mostrando su costado más relajado, esta publicación desató todo tipo de interpretaciones. En cuestión de horas, el nombre del actor se convirtió en uno de los más mencionados del día y su video fue replicado por distintas cuentas de espectáculos.

Mariano Martínez

Lejos de ignorar la polémica, Martínez decidió responder. Al día siguiente, volvió a sus historias para aclarar qué había pasado la noche anterior. “Estuve leyendo desde que me levanté hasta ahora mil mensajes sobre lo de ayer. Hay muchos que hacen o que hago yo: escuchar música y tomar algún vinito. Lo hago de vez en cuando”, comenzó diciendo, con tono tranquilo y sonrisa en su cara.

El actor, de 46 años, aseguró que no es un gran consumidor de alcohol y que simplemente se trató de un momento de disfrute. “No soy de tomar mucho, pero a veces sí… y bailo. Si no, es música todo el tiempo, cocinar y bailar. Gracias por comentar, los quiero”, agregó, restándole dramatismo al asunto.

Sin embargo, ante la continuidad de los mensajes y las especulaciones, el intérprete decidió grabar un segundo video para dejar las cosas completamente claras. “Estuve leyendo desde que me levanté mil mensajes de todo lo de ayer. No, tampoco estaba… Había tomado una copa de vino. No tomo nunca alcohol, entonces entre el sueño y eso estaba…”, explicó mirando directo a cámara, esta vez con una remera puesta.

Mariano Martínez

“Es un buen plan. Lo hago siempre con mate, cocinando. La música me acompaña todo el tiempo, como ahora que estoy entrenando. Ayer fue circunstancial. Solo tomo en casa porque cuando salgo no tomo jamás. No es algo habitual”, concluyó, cerrando así el tema con su habitual tono relajado.

Con su estilo despreocupado, Mariano Martínez volvió a demostrar que no se toma las críticas demasiado enserio y prefiere seguir mostrando su costado más espontáneo —aunque cada video suyo termine generando debate.

F.A