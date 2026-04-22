Revelaron que Rodrigo de Paul le mandaría mensajes a una mujer que no es Tini Stoessel: "Basta de infidelidad"

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son de las parejas más mediáticas de las redes sociales. Si bien ellos mantienen su romance lejos de las cámaras, cada postal y noticia que sale se viraliza rápidamente. Sus seguidores se muestran felices frente a su amor consolidado, tras años de historia. Sin embargo, en las últimas horas, comenzaron a apuntar en contra del futbolista, ya que él le habría estado mandando mensajes a otras mujeres que no son su novia. La encargada de dar a conocer la noticia fue Catalina Gorostidi, que hizo un fuerte descargo al respecto.

Rodrigo de Paul, Tini Stoessel

Catalina Gorostidi apuntó contra Rodrigo de Paul sobre supuestas infidelidades a Tini Stoessel

Catalina Gorostidi se metió en la pareja de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, al apuntar contra el futbolista por infiel. La realidad es que el romance entre ambos volvió a consolidarse en los últimos meses del 2025, mostrando una fuerte relación que vuelve a unirlos. Si bien muchos usuarios se mostraron contentos con lo ocurrido, otros siguen en contra de su amor, por ciertos aspectos. La ex Gran Hermano fue tajante en un descargo en contra de los hombres infieles, y aseguró que de Paul le había estando escribiendo a otras mujeres que no son su novia.

“Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas. Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que De Paul, ¡ojo!”, lanzó a los gritos durante su participación en el stream de DirecTV GO. Los dichos generaron la sorpresa de los presentes, y el clip se viralizó rápidamente en redes sociales. Sus compañeros le consultaron si había pruebas de lo que decía, y ella muy segura cerró: “Hay captura de todo. Tenemos que cuidar a la gente. Basta de infidelidad. Te amo Tini”.

El romántico presente de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

El romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se encuentra en el momento más fuerte para ellos. Durante la gira de la cantante de Futttura, confirmaron que había ganas de un casamiento, pero no confirmaron el compromiso ni para cuando lo tenían planificado. Sin embargo, los escándalos aparecieron para complicarlos, mientras ellos mantienen el hermetismo de sus opiniones.

Por un lado, Tini estuvo involucrada en una fuerte polémica con Emilia Mernes, luego de que decidiera dejarla de seguir, dejando ver que había una fuerte guerra interna. Esto llevó a que diferentes teorías surgieran alrededor, y ellas mismas tuvieran que salir a pedir hermetismo de la situación. Por el otro, de Paul fue centro de acusaciones de infidelidades, de la mano de Catalina Gorostidi que aseguró tener pruebas sobre conversaciones del futbolista con otra mujer.

Rodrigo de Paul, Tini Stoessel

Ninguno de los dos protagonistas salieron a aclarar o negar los dichos de la ex Gran Hermano, manteniendo su accionar frente a diferentes escándalos. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar su opinión, generando un nuevo debate y grieta en los comentarios del video viral. Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son de las parejas más mediáticas de los últimos años, generando titulares con sus novedades románticas o presencia en polémicas individuales.

A.E