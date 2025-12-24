“Papá Noel” por un día: junto a Anita Espasandín, Benjamín Vicuña sorprendió a un grupo de nenes antes de Nochebuena

Antes de Nochebuena, Benjamín Vicuña visitó la Casa Ronald de Buenos Aires. El actor se convirtió, simbólicamente, en “Papá Noel” por un día, llevando regalos, tiempo y palabras de aliento a niños y familias que hoy enfrentan complejos tratamientos médicos lejos de sus hogares.

Benjamín Vicuña visitó la Casa Ronald de Buenos Aires

Acompañado por su pareja, Anita Espasandín, y por la organización solidaria El otro me importa, Benjamín Vicuña fue parte de un encuentro íntimo y emotivo que se alejó de cualquier gesto superficial. La jornada estuvo marcada por abrazos, charlas, juegos y una presencia genuina que transformó la previa navideña en un momento de contención y esperanza para quienes más lo necesitan.

Una visita cargada de emoción

Desde su llegada, Benjamín Vicuña se integró al espacio con una naturalidad que no pasó desapercibida. Se lo vio agacharse para hablar con los chicos, escuchar con atención a madres y padres, sostener bebés en brazos y compartir risas sin apuro. Cada regalo entregado fue mucho más que un objeto, fue la manera de conectar, acompañar y estar presente.

Benjamín Vicuña visitó la Casa Ronald de Buenos Aires

Benjamín Vicuña interactuó de manera genuina con los pequeños. En una de las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver a una niña abrazar al actor con mucho cariño. Gestos simples que transmiten una sensibilidad que trasciende cualquier rol artístico y deja al descubierto el costado más humano del actor.

El compromiso solidario y el valor de anticipar la Navidad

No es la primera vez que Benjamín Vicuña visita la Casa Ronald. Desde hace años mantiene un vínculo cercano con la institución y con distintas causas vinculadas a la infancia y la salud. En esta oportunidad, la decisión de anticipar la Navidad tuvo un significado especial, llevar un poco de magia a familias que atraviesan estas fechas lejos de casa, entre hospitales, tratamientos y rutinas atravesadas por la incertidumbre.

Benjamín Vicuña visitó la Casa Ronald de Buenos Aires

Anita Espasandín, actual pareja de Benjamín Vicuña acompañó cada momento de la jornada, compartiendo la experiencia y reforzando el mensaje de compromiso colectivo. La Casa Ronald, asociación civil independiente, brinda alojamiento y contención a familias que deben trasladarse a Buenos Aires para que sus hijos reciban atención médica, ofreciendo no solo un techo, sino también comunidad y afecto.

Fotos: Agencia Feedback