Reveleron el doloroso momento que atravesó Morena Rial en la cárcel en Navidad

A finales de septiembre, Morena Rial fue detenida y trasladada a la Unidad 51 de Magdalena. Desde entonces, la hija de Jorge Rial está detenida, esperando la autorización de la Justicia para acceder a la prisión domiciliaria, que se le fue rechazada en dos ocasiones. Ante esta situación, la joven de 26 años comienza a ser parte de la comunidad carcelaria, luego de estar aislada por un tiempo, y revelaron el duro momento que atravesó el 24 de diciembre por la noche.

Qué hizo Morena Rial en Navidad

Morena Rial cumplirá tres meses detenida en el penal de Magdalena, pese a los diversos esfuerzos de sus abogados para acceder a la prisión domiciliaria, la hija del reconocido periodista debe permanecer presa y, por el momento, no podrá hacerlo en su hogar como lo había planeado debido a los rechazos de la Justicia por la petición.

Pero fue en febrero pasado que la hija del periodista se volvió parte de las secciones de policiales, luego de ser detenida acusada de robo agravado por efracción y escalamiento, presuntamente siendo parte de una banda delictiva que robaba en propiedades. En ese entonces, se le otorgó la excarcelación para que espere el juicio en libertad; sin embargo, Morena no cumplió con las medidas que la Justicia determinó para su libertad y en septiembre pasada fue detenida.

Desde entonces, accedió a diversas estrategias judiciales para acceder a la prisión domiciliaria con el objetivo de esperar el juicio en su contra fuera de la cárcel, pero por el momento no consiguió esta medida legal y la reunión con su bebé de un año se ve más alejada. Por este motivo, la joven habría comenzado a integrarse a la comunidad carcelaria, siendo que sus primeras semanas detenida estuvo aislada para preservar su integridad física.

Sin embargo, ahora todo indicaría que Morena Rial comenzó a tener acercamientos con sus compañeras de pabellón, siendo que recibió apoyo de ellas en el complicado momento que atravesó horas atrás: su primera Navidad presa. Según lo relatado por el periodista Fede Flowers, mediante X, la hija de Jorge está deprimida por la situación y una compañera le brindó apoyo.

"Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs", indicó el periodista y detalló que compartió la cena de Nochebuena con un menú de sándwiches de miga y carne al horno con ensalada, Pero el momento fue muy triste para Morena, quien no habría aguantado el llanto durante la noche y se retiró de la mesa temprano para irse a dormir.

Por el momento, se desconoce cómo seguirá la estrategia judicial de los abogados de Morena Rial. Recientemente, la joven cambió a su representante legal y no se difundió públicamente cómo continuará su defensa. Lo cierto es que poco a poco comienza a tener una rutina carcelaria como sus compañeras, situación que impacta negativamente en el ánimo de la joven.