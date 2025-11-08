En medio de los rumores por una supuesta pelea, Marcela Tinayre rompió el silencio y aclaró cómo está su relación con su hija, Juana Viale. La conductora habló con LAM (América TV) y enfrentó las especulaciones sobre la ausencia de la modelo en su cumpleaños.

En medio de los rumores por una supuesta pelea tras la ausencia de Juana Viale en el cumpleaños de su mamá, Marcela Tinayre rompió el silencio y aclaró cómo está su relación con la conductora. La hija de Mirtha Legrand habló con LAM (América TV) y enfrentó las todas especulaciones que surgieron en la última semana.

Marcela Tinayre y Juana Viale

Fiel a su estilo, Marcela Tinayre se mostró irónica ante las preguntas del notero y respondió: “¿Era cierto? ¿Vos decís que era cierto? ¿O me hacés la pregunta o vos aseverás que es cierto?”, marcando distancia con las versiones que circularon en los últimos días. Luego agregó con humor: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos? No sé por qué están tan inquietos por este. Juana llegó a laburar. Después alguien dijo, mmm… No sé de qué programa de ustedes”.

Sobre el supuesto distanciamiento, la hija de Mirtha Legrand fue tajante: “Jamás dos meses, jamás. Si me han visto, la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana”. También destacó la excelente relación que mantiene con su hija y la forma en que ambas se acompañan pese a sus agendas cargadas: “Ustedes saben lo que es Juana como mamá, es mejor que cualquier mamá que labura, que tiene tres trabajos, que va, viene… Yo la reemplazo cuando viaja, porque estoy con mis nietos todo el tiempo”.

Finalmente, desmintió por completo las versiones que hablaban de un conflicto familiar con Juana Viale: “No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea. Nada me perturba más que estar alejada o peleada con un hijo en la vida”.

Juana Viale

De esta manera, Marcela Tinayre dejó en claro que su vínculo con Juana Viale sigue intacto, y que los rumores no son más que parte de las historias que, según dijo, “se ponen de moda” en el mundo del espectáculo.