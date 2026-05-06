Agustín, el hermano futbolista de Nico Occhiato que jugó en Italia y hoy "vive" en Luzu TV

Agustín, el hermano de Nico Occhiato, construyó su camino como futbolista con experiencias en clubes locales y en Italia, y hoy se muestra en una nueva etapa distinta. Su presente refleja un recorrido marcado por disciplina y constancia, con un perfil discreto. En este momento, cada paso que da le abre nuevas oportunidades que lo acercan a un escenario diferente.

Agustín, el hermano de Nico Occhiato que se abrió paso en el mundo del fútbol

Agustín, el hermano de Nico Occhiato, combina su pasado en el fútbol con un presente que lo acerca a nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera transitó distintos clubes y vivencias que le dieron identidad propia, manteniendo siempre un estilo personal y alejado de la exposición mediática.

Agustín Occhiato

A pesar de la exposición pública de su hermano mayor, el delantero siempre se mantuvo lejos de los medios, avocándose en su totalidad al deporte. Desde chico, soñó con dedicarse al fútbol y con esfuerzo logró abrirse paso en el ámbito profesional. Su recorrido inició en Almirante Brown, donde por dos temporadas se mantuvo como delantero del equipo.

Pero en 2020, Agustín Occhiato fue transferido a Laferrere, allí disputó algunos partidos hasta volver al club que lo vio crecer. Una de las etapas más significativas de su carrera fue en Italia, jugando para el Sambenedettese Calcio, experiencia que enriqueció su formación y le permitió sumar vivencias en el exterior.

Agustín Occhiato

De regreso en Argentina, formó parte del plantel de Acassuso en la Primera B Metropolitana, donde trabajó para afianzarse dentro de la categoría. Con 27 años, su trayectoria refleja constancia y dedicación, aunque en la actualidad ya no pertenece al club y se encuentra en un momento de transición profesional.

El nuevo presente de Agustín Occhiato que lo acerca cada vez más a Luzu TV

El vínculo fraternal entre Agustín y Nico Occhiato siempre se destacó por su unión y su admiración por el otro. En los últimos meses, su presencia comenzó a crecer en Luzu TV, donde participa en distintos programas y fue parte del grupo que viajó a la costa para realizar la temporada de verano.

Agustín y Nico Occhiato

Esta nueva faceta, sumada a su creciente actividad en redes, llevó a sus seguidores a pensar que su nuevo presente cada vez está más vinculado a los medios. Su acercamiento al mundo digital lo vincula con el espacio que su hermano mayor consolidó como referente en el entretenimiento online. En el programa de streaming, se puede ver al deportista compartiendo momentos divertidos y distendidos con el resto del equipo.

La combinación de fútbol y medios marca un presente particular para Agustín Occhiato. Su paso por clubes locales e internacionales le dio experiencia en el deporte, mientras que su participación en Luzu TV lo muestra en un nuevo terreno. Aunque mantiene un perfil discreto, su aparición en este ámbito generó curiosidad entre los fanáticos del canal de streaming.

Agustín Occhiato

Agustín, el hermano futbolista de Nico Occhiato, jugó en Italia y hoy “vive” en Luzu TV, transitando un presente que combina su recorrido deportivo con nuevas experiencias en el ámbito digital. Su historia refleja un camino marcado por disciplina y constancia y ahora con una participación que lo acerca a un espacio diferente.

VDV