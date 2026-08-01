La alegría de Sarah Burlando en su primer día en aerosilla: complicidad con sus hermanas y ski con Barby Franco

Entrando en la recta final de las vacaciones de invierno de 2026, los más chicos buscan aprovechar al máximo los últimos días de descanso antes de regresar a clases y retomar la rutina. Ese fue el caso de Sarah Burlando, quien viajó a Mendoza junto a sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando, y sus hermanas para disfrutar de unos días en la nieve. A través de una serie de imágenes compartidas en sus redes sociales, la influencer enterneció a sus seguidores al mostrar la reacción de la pequeña durante su primer paseo en aerosilla, , donde no faltó la complicidad con sus hermanas y una jornada de esquí con su mamá.

Así fue la primera vez de Sarah Burlando en una aerosilla

A medida que crece, Sarah Burlando gana cada vez más autonomía y se anima a vivir nuevas experiencias junto a su familia. Así quedó reflejado en una emotiva publicación que Barby Franco compartió en sus redes sociales, donde mostró la primera vez de la pequeña en una aerosilla -o “silla voladora” como la llamó ella-. Su espontánea y tierna reacción no tardó en conquistar a los más de 2,1 millones de seguidores de la modelo.

Las vacaciones de invierno de Sarah Burlando en la nieve | Instagram

En un divertido clip que compartió en su perfil, se ve a Sarah viviendo por primera vez la experiencia de subir en aerosilla hasta la cima de una montaña para disfrutar de una jornada de esquí junto a sus papás. Visiblemente fascinada por el recorrido, observó con atención el paisaje nevado que la rodeaba y, mientras ascendía, comenzó a cantar con total naturalidad, despertando la ternura de su papá. Para realizar la travesía bajo cero, lució un clásico look aprés-ski, compuesto por un conjunto térmico, campera, pantalón para la nieve y casco, perfecto para disfrutar de la montaña con comodidad, estilo y seguridad.

En cada una de las tomas, la pequeña fashionista se mostró deslizándose por las pistas con sorprendente seguridad para su edad. Siempre acompañada por un instructor que la guiaba paso a paso y le enseñaba las primeras técnicas del deporte, Saritah disfrutó de la experiencia con entusiasmo y mucha alegría. “Su primera aerosilla. Su primera pista. Su primer esquí”, aseguró Barby destacando el logro de su hija, quien conquistó a sus seguidores al combinar su inseparable chupete con el equipo de esquí. Más tarde, añadió orgullosa por sus avances: "¡Sos increíble, Sarah! Con 3 años y tete aprendiste a esquiar".

Las vacaciones de invierno de Sarah Burlando en la nieve | Instagram

Días atrás, la pareja del abogado aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su hija. Verla descubrir la nieve, animarse a deslizarse y disfrutar cada segundo fue, sin dudas, uno de esos recuerdos que voy a guardar para siempre. Además, definió a Sarah como una niña "esquiadora, aventurera y valiente" y aseguró que esta experiencia representa apenas el comienzo de muchas otras aventuras que compartirán en familia.

Las vacaciones de Sarah Burlando en la nieve

Fernando Burlando volvió a demostrar la sólida unión que construyó con su familia ensamblada. El reconocido abogado viajó a la Patagonia junto a sus tres hijas -María, Delfina y Sarah Burlando- y su pareja, Barby Franco, para disfrutar de unos días de descanso en la nieve. En medio de la escapada, la modelo compartió una tierna postal de las hermanas juntas y, con humor, escribió: "Las Burlandas", poniendo en manifiesto la complicidad y el afecto que las une, más allá de la diferencia de edad entre las mayores y la pequeña Sarah.

Cabe destacar que madre e hija también disfrutaron de una tarde en una piscina al aire libre, una de las postales más llamativas de la escapada. Mientras se relajaban en el agua climatizada, de fondo se imponía el contraste con las montañas completamente cubiertas de nieve, creando un verdadero paisaje de ensueño. Ambas aprovecharon el momento para compartir un momento de relax y conexión en plena naturaleza cuyana.

Las hermanas Burlando | Instagram

Como cierre de estas vacaciones de invierno, Barby Franco se llevó uno de esos recuerdos que quedan para siempre: la primera vez de Sarah Burlando en la nieve. Su primera experiencia en aerosilla, el desafío de deslizarse por las pistas de nieve y la emoción de descubrir un nuevo deporte junto a su familia marcaron una escapada llena de momentos especiales. A sus tres años, la pequeña demostró valentía y entusiasmo en cada paso, mientras sus papás y sus hermanas celebraron con orgullo verla crecer, animarse a nuevas experiencias -aunque aún con chupete- y disfrutar de la montaña.