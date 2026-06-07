La nueva vida de Sebastián Estevanez: el negocio por el que construyó la casa de Marley, sus hijos y la única forma de volver a actuar

Uno de los actores de telenovelas que marcó a toda una generación de millenials fue, sin dudas, Sebastián Estevanez. El actor, hijo del célebre productor Enrique “Quique” Estevanez, supo cosechar grandes éxitos en la pantalla chica haciendo que su nombre sea un emblema de la ficción nacional. Sin embargo, luego de un episodio que lo marcó en su vida, decidió hacer un gran cambio que influyó en su presente laboral.

Sebastián Estevanez: de las telenovelas a la construcción

A lo largo de su vida, Sebastián Estevanez construyó una sólida carrera en el mundo de la actuación, convirtiéndose en uno de los galanes más reconocidos de las telenovelas argentinas. Sin embargo, en la actualidad decidió dar un giro a su vida profesional y apostar por un camino alejado de los estudios de grabación, enfocándose en el negocio inmobiliario y la construcción.

Sebastián Estevanez | Instagram

Ante este nuevo desafío, logró armar y coordinar un equipo multidisciplinario integrado por diversos profesionales del sector, entre ellos tasadores, desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, decoradores, ingenieros, diseñadores de interiores, paisajistas, maestros mayores de obra, especialistas en marketing inmobiliario y asesores comerciales. En una entrevista que concedió para Intrusos (América TV), el intérprete señaló: "Tengo todo un equipo armado de arquitectos, ingenieros. De todo". En este sentido, su proyecto escaló al punto de ser uno de los involucrados en la construcción de la casa a Marley.

Es importante señalar que su ingreso a esta actividad surgió tras atravesar un episodio traumático durante la pandemia, provocado por un accidente doméstico que casi le cuesta la vida. "Pensé que me moría porque por la explosión me quedó toda la cara en carne viva", recordó poniendo en manifiesto que debió contar con curaciones diarias durante varias semanas. Tras intentar encender un fuego con alcohol, el bidón explotó ocasionándole lesiones en su rostro y en sus manos.

Sebastián Estevanez | Instagram

La lección de vida de Sebastián Estevanez

Tras atravesar este delicado problema de salud, Sebastián Estevanez decidió replantear sus prioridades e intereses. Según relató en el ciclo de espectáculos, las exigencias de la actuación y las extensas jornadas de grabación le impedían compartir el tiempo que deseaba con su familia, especialmente con sus cuatro hijos cuyas edades requieren de atenciones diferentes: Francesca, de 19 años; Benicio, de 16; Valentino, de 11; y Faustino, de 4.

En busca de un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal, encontró en el ámbito empresarial una alternativa que le permitió desarrollar una actividad más flexible y con una dinámica diferente a la de los estudios televisivos, dando así lugar a una nueva faceta como emprendedor. "Lo bueno de todo esto es que me queda tiempo para poder ir a los actos del colegio, verlos jugar a la pelota o acompañar a Francesca. Estoy más presente con la familia", contó con alegría por estas nuevas oportunidades que se le presentan junto a sus herederos.

En paralelo, asumió un fuerte compromiso social a través de su rol como embajador de Difam, una entidad que brinda apoyo a personas con dislexia. Fue en la adultez cuando descubrió que él mismo presentaba esta condición, a partir del diagnóstico que recibió su hija mayor. "A medida que me empezó a contar (el médico) me di cuenta que era lo que me había pasado a mí durante toda mi infancia", reveló. Esta dificultad del aprendizaje lo llevó a impulsar la Ley de Dislexia en los establecimientos escolares como así también recaudar fondos para ayudar a familias a afrontar diagnósticos.

El regreso de Sebastián Estevanez a la pantalla

Aunque muchas personas le han pedido que regrese a la televisión y a pesar de haber formado de algunos de los éxitos más grandes de las industria en el país, Sebastián Estevanez no tiene intenciones de regresar a la actuación. Según él mismo contó, la única manera en la que se replantearía esta decisión sería por hacer una continuación de Dulce Amor, la novela que protagonizó con Karina Zampini. "Lo haría no por la plata, sino por amor a todo lo que fue, a la gente y al proyecto", aseguró.

De esta manera, Sebastián Estevanez dejó atrás su etapa como reconocido galán de telenovelas para asumir un rol más protagónico en su vida familiar, acompañando el crecimiento de sus cuatro hijos y compartiendo su día a día con su esposa, Ivana Saccani. Asimismo, su incursión en el negocio inmobiliario le permitió reorganizar sus horarios, adaptarlos a su nueva rutina y disponer de mayor tiempo para disfrutar de su familia.