Evangelina Anderson confirmó que su mamá sufrió un ACV

Evangelina Anderson está viviendo difíciles momentos familiares y personales. En las últimas semanas, fue protagonista de la mirada mediática, cuando salieron fuertes rumores de un romance entre ella y Leandro Paredes. Muchos medios de comunicación buscaron su palabra, pero la modelo decidió no pronunciarse, ya que estaba pasando malos días. Fue así, en uno de estos descargos, que reveló la situación de salud de su mamá y que la golpeó durante los escándalos.

El mal momento de Evangelina Anderson: su mamá sufrió un ACV

Evangelina Anderson está en el centro de las polémicas, tras los fuertes rumores de romance con Leandro Paredes. Su separación de Martín Demichelis abrió una puerta de diversos dichos alrededor de la modelo y el futbolista, con quien le habría sido infiel a Camila Galante. Ante esto, decidió refugiarse en su familia y seres queridos, y mantuvo el silencio en los medios de comunicación, quienes no dudaron en seguir investigando al respecto.

En Intrusos (América), Karina Iavícoli mantuvo conversación con la modelo, quien le admitió estar viviendo duros momentos tras la viralización de supuestos romances a su alrededor. "No la está pasando nada bien y le genera impotencia cuando inventan tantas cosas", explicó la panelista sobre lo que le dijo en privado. En esa línea, se refirió a su viaje a México, que muchos habían asegurado que había sido por su "nueva vida de soltera", y reveló el mal momento familiar que vivió.

"Dijeron que me fui de viaje por el escándalo pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo", le expresó por privado a Iavícoli, quien decidió leerlo en vivo. De esta manera, demostró que su estrés no venía solo de los rumores con Paredes, sino que estaba pasando por una complicada situación con su familia, y que decidió alejarse de todo para reconectarse con ellos.

