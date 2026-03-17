María Belén Ludueña reveló como se llamará su hijo y el especial significado del nombre

María Belén Ludueña contó uno de los datos más esperados en medio de su embarazo: el nombre que eligió para su primer hijo junto a Jorge Macri. Y, según contó, la decisión tiene un significado muy especial. Asimismo, la periodista contó cómo se encuentra atravesando la etapa final de la dulce espera.

El nombre que eligió María Belén Ludueña para su bebé en camino

La cuenta regresiva está en marcha y la emoción de María Belén Ludueña ya se hace notar. En una reciente nota, la conductora habló de lo avanzado que está su embarazo y la felicidad que siente por la inminente llegada de su bebé, fruto de su amor con Jorge Macri.

Además, compartió una de las noticias más esperadas: el nombre que eligió para su primogénito. Una decisión que, según dejó ver, no solo fue muy pensada, sino también profundamente significativa. En la entrevista para Mshow, relajada y con una sonrisa que evidenciaba su alegría, la periodista lo anunció sin vueltas: “Se va a llamar Vito”.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

Lejos de tratarse de un nombre elegido al azar, María Belén Ludueña explicó: “Vito es vida, protección, y me parece que con el apellido queda espectacular”. Además, fiel a su estilo espontáneo, admitió entre risas que tuvo un rol clave en la decisión final: “El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”.

En la semana 33 de gestación, María Belén Ludueña se mostró enfocada en disfrutar el presente y atravesar esta etapa con calma. “Estoy muy tranquila, conectando con el bebé”, aseguró, marcando un cambio en su ritmo habitual, mucho más pausado y consciente. Esta etapa que la tiene como mamá primeriza está siendo muy especial para la presentadora y su pareja.

En este sentido, relató que Jorge Macri, que ya es padre de tres hijos, se prepara para volver a transitar la paternidad en poco tiempo. “Está súper feliz, muy contento, acompañándome en todo”, contó destacando el rol presente de su esposo en esta dulce espera. Incluso, reveló un dato que llamó la atención: “Él quería ser papá a sus 60 años, así que es como un lujo que se está dando”.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña, sincera sobre su carrera tras la maternidad

Por otro lado, María Belén Ludueña también se refirió a su futuro laboral y fue clara al señalar que no tiene apuro en retomar su agenda laboral. Su último trabajo fue en Mujeres Argentinas por la pantalla de eltrece, meses después el ciclo terminó por bajo rating y ella decidió enfocarse de lleno en su embarazo. “Cuando tenga ganas, pediré trabajo… creo que dejé una buena huella”, manifestó confiada en su recorrido por distintos medios y en las puertas que supo abrir a lo largo del tiempo.

María Belén Ludueña

De esta manera, sin presiones en cuanto a lo profesional y preparándose para comenzar una nueva experiencia, María Belén Ludueña reveló que su hijo se llamará Vito y que su nombre tiene un especial significado: lo eligió ella y está relacionado a la vida y a la protección. Antes de elegirlo, se aseguró que combinara con el apellido Macri y le pareció "espectacular".