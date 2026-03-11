Cathy Fulop y el dramático intento de abuso que sufrió cuando era joven: un revólver en su frente

Aunque hoy es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, Catherine Fulop también atravesó momentos muy duros antes de consolidar su carrera. En una entrevista televisiva, la actriz y conductora recordó uno de los episodios más traumáticos de su juventud: un intento de abuso que sufrió cuando tenía apenas 19 años. El hecho ocurrió en Venezuela, cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo artístico.

Según contó, todo comenzó con una situación que parecía inofensiva, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que la marcaría para siempre. La propia modelo relató la historia durante su paso por Pamela a la Tarde (América), el programa que conducía Pamela David en 2021.

Catherine Fulop y el día en que un conocido la llevó a una situación peligrosa

En ese momento, Catherine Fulop era una joven que estudiaba en la universidad y soñaba con abrirse camino en el espectáculo. Tal como relató, una persona conocida del club que frecuentaba se ofreció a acompañarla a un supuesto casting. Confiada, aceptó la propuesta y decidió subirse a su auto para ir juntos al lugar. “Me iba a acompañar a un casting… me subí a su auto y ahí la pifié”, recordó con sinceridad al repasar aquel momento.

Catherine Fulop

Lo que no sabía era que ese viaje terminaría en una situación de extremo peligro. El hombre condujo hasta un canal de televisión, pero en lugar de detenerse allí, ingresó con el vehículo a un hotel que estaba justo enfrente. Según le dijo, allí la iban a maquillar y preparar para la prueba. En ese instante, Catherine Fulop empezó a sospechar que algo no estaba bien. La situación se volvió aún más tensa cuando intentó resistirse y comenzó un forcejeo. Fue entonces cuando el agresor sacó un arma y se la apuntó directamente a la cabeza.

Catherine Fulop y la decisión que tomó frente al revólver

La actriz recordó con crudeza ese instante de terror. El hombre le dijo una frase que todavía resuena en su memoria: “¿Qué son cinco minutos para ti?”. Ante esa amenaza, ella respondió con una valentía que aún la conmueve. “Es mi vida, así que mátame”, le contestó, convencida de que prefería morir antes que ceder a la agresión. Asimismo, confesó que mientras estaba frente al arma, pensó en sus padres y en el dolor que sentirían si algo le pasaba.

Catherine Fulop

Durante varios minutos, la modelo intentó calmar al hombre hablándole y apelando a la confianza que tenían por conocerse previamente. Incluso, para ganar tiempo, llegó a decirle que le caía bien y que podían empezar una amistad. Esa estrategia terminó funcionando. En un momento, el agresor se levantó furioso, fue al baño y comenzó a desordenar la habitación, mientras ella permanecía inmóvil, dominada por la adrenalina y el miedo. Finalmente, logró salir de la situación y escapar antes de que el ataque se concretara.

Catherine Fulop y el recuerdo de un episodio que la marcó

Catherine Fulop contó que durante mucho tiempo no habló de lo ocurrido. Ni siquiera se animó a contárselo a su madre, aunque sí se lo confesó a quien era su pareja en ese momento. Según relató, algunas personas intentaron buscar al hombre para enfrentarlo, pero con el tiempo él desapareció del club que ambos frecuentaban y ella nunca volvió a verlo.

Con los años, la actriz reconoció que ese episodio cambió su forma de moverse en el ambiente artístico y que durante mucho tiempo vivió con miedo. A pesar de lo doloroso que resultó revivir aquella experiencia, decidió compartir su historia públicamente para visibilizar situaciones que muchas mujeres también han atravesado.