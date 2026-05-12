Catherine Fulop mostró el banco de leche que armó para su nieta, Gia, en su casa

Desde la llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. La actriz se mostró completamente emocionada con su nuevo rol como abuela y suele compartir pequeños momentos familiares que reflejan el fuerte vínculo que mantiene con su hija y su nieta.

Catherine Fulop junto a su nieta, Gia

Lejos de ocupar un lugar invasivo, Catherine Fulop construyó una imagen de abuela presente, amorosa y muy respetuosa de los tiempos de Oriana como madre primeriza. Incluso ella misma reconoció que intenta acompañar y aprender sobre las nuevas formas de crianza, adaptándose a esta experiencia desde el amor y la contención familiar.

El banco de leche que Catherine Fulop armó para ayudar a Oriana Sabatini

En las últimas horas, Catherine Fulop sorprendió al mostrar el enorme banco de leche materna que organizó en su casa para colaborar con la alimentación de Gia. La actriz compartió el momento junto a una especialista en lactancia y explicó cómo acompañan a Oriana en esta nueva etapa de maternidad. En las imágenes se pueden ver decenas de bolsitas con leche materna almacenadas cuidadosamente en el freezer.

Catherine Fulop contó que muchas veces ayuda a su hija conservando y administrando la leche para que Oriana pueda continuar con sus actividades laborales y personales mientras la bebé sigue alimentándose con leche materna. Incluso relató que recientemente descongeló algunas bolsas para cuidar a Gia mientras Oriana asistía a la presentación de su libro.

Cómo vive Catherine Fulop esta nueva etapa como abuela

Desde el nacimiento de Gia en marzo de 2026, Catherine Fulop se mostró completamente movilizada por la llegada de su nieta. En distintas entrevistas y publicaciones, la actriz confesó sentirse “derretida” de amor y disfruta cada momento compartido con la bebé. Además, dejó en claro que busca acompañar a Oriana desde un lugar de respeto y aprendizaje, entendiendo que las formas de criar cambiaron mucho con el paso del tiempo.

Catherine Fulop y Oriana Sabatini

Así, mientras disfruta plenamente de su nueva vida como abuela, Catherine Fulop también se convierte en una figura que refleja una maternidad intergeneracional mucho más colaborativa, emocional y conectada con las necesidades actuales de las mujeres.