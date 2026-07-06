Celeste Cid deslumbró con un nuevo cambio de look y volvió a su corte estilo Resistiré: "Toca bancar"

Celeste Cid tiene uno de los rostros más versátiles y una personalidad arrolladora, con la moda como forma de expresión. La semana pasada había mostrado una transformación estética que llamó la atención por su parecido con Guillermina Valdés y Tini Stoessel. Sin embargo, este lunes 6 irrumpió en sus redes sociales con una imagen completamente renovada y volvió al estilo que lucía cuando protagonizaba Resistiré.

El radical cambio de look de Celeste Cid

Esta mañana, Celeste Cid irrumpió en su cuenta personal de Instagram y mostró el radical cambio de look que se hizo. La actriz dejó atrás el pelo largo para ir sometiéndose a una transformación creando una nueva imagen que, paradójicamente, se remonta a principios de los 2000, cuando protagonizaba junto a Pablo Echarri la exitosa novela de Telefe, Resistiré.

Radical cambio de look de Celeste Cid | Instagram

“Toca bancar”, escribió en el epígrafe del carrusel de fotos que compartió en su perfil, mientras intercalaba books de fotos, backstage y capturas de mensajes donde se animaba a bromear con este volantazo en su imagen. De acuerdo con las postales brindadas, la artista eligió un corte de estilo bixie moderno, una mezcla de bob y pixie, con un enfoque shaggy y texturizado, muy trabajado en capas.

El corte que mostró la intérprete presenta una nuca corta, mientras que la zona frontal se mantiene ligeramente más larga, generando un contraste sutil en las proporciones. Además, incorporó un flequillo desmechado e irregular que cae hasta la mitad de la frente, aportando dinamismo y múltiples formas de peinado. En cuanto a la técnica, está trabajado con navaja y finalizado con point cutting, lo que produce un efecto desestructurado y liviano, con puntas irregulares que refuerzan el movimiento natural del cabello.

Celeste Cid en Resistiré | Captura de Telefé

Así tomó la decisión de cortarse el pelo Celeste Cid

Si bien Celeste Cid ya tenía decidido este cambio de look, dejó en manos del azar el momento de concretarlo. En los chats que difundió junto a su peluquera, quedó claro que todo dependería del desempeño de la Selección Argentina en su compromiso por los 16avos de final. “Si gana Argentina, cortamos mañana”, propuso la coiffeur, a lo que ella respondió: “Ok. Este será el parámetro, pues”. Al conocerse el desenlace, la estilista reaccionó con humor: “Cagamos”, acompañado de un sticker. Por su parte, Celeste tomó la situación con gracia y se lo tomó como una divertida señal del destino que terminó marcando el momento del cambio.

Chats de Celeste Cid y su peluquera | Instagram

¿El resultado final? Un look de corte bien corto femenino con aire editorial, moderno y muy versátil, que combina estructura con efecto messy chic -desestructurado y despeinado-. Un estilo que resalta los rasgos faciales de Celeste de manera natural, dejando que el peinado luzca diferente y se adapte sin mayores esfuerzos a diversas situaciones y presentaciones públicas. Sus más de 2,7 millones de seguidores celebraron esta decisión y la llenaron de comentarios de aliento y mensajes de cariño resaltando su belleza innata a los 41 años.

A más de dos décadas de Resistiré, Celeste Cid vuelve a una fórmula que marcó uno de los momentos más icónicos de su vida, no solo por su participación en una de las telenovelas más exitosas de la televisión nacional, sino también por un estilo que hoy retoma en su look, con aires renovados y un espíritu más actual. La versatilidad de la actriz se refleja en su capacidad para transitar entre estilos audaces y opciones más atemporales, adaptándolos siempre a una estética personal en constante evolución.