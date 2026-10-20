Celeste Cid marcó tendencia con un look sastrero de lino y un detalle que hizo la diferencia

Celeste Cid volvió a llamar la atención con un estilismo que marca tendencia. Mediante su red social, la artista se mostró con un look sastrero de lino de impronta moderna, en el que los detalles de confección se convirtieron en los grandes protagonistas.

Así es el look de Celeste Cid: sastrería en clave contemporánea, lino y detalles desflecados

Celeste Cid volvió a demostrar su afinidad por la moda con una apuesta que combinó elegancia, minimalismo y una estética descontracturada. A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró en plena sesión de fotos y sus seguidores quedaron cautivados con su look.

Se trata de un conjunto sastrero de lino en color negro, integrado por un blazer y un pantalón a tono. Una propuesta que reinterpretó la sastrería clásica en clave contemporánea y relajada. La estrella absoluta fue el saco con solapas amplias y un diseño de líneas rectas, que se destacó por sus bordes desflecados, un detalle que aportó textura y rompió con la estructura tradicional de la sastrería. Sus acabados sin terminar le dieron una estética artesanal y un toque ligeramente rebelde, en contraste con la elegancia propia de este tipo de piezas.

Así es el look de Celeste Cid: sastrería en clave contemporánea, lino y detalles desflecados



Celeste Cid llevó el blazer abierto, con un pronunciado escote en V que dejó la zona del escote al descubierto y reforzó el carácter audaz del look. Además, el diseño, de corte holgado y hombros estructurados sumó una impronta masculina que se equilibró con la sensualidad de la silueta.

Así es el look de Celeste Cid: sastrería en clave contemporánea, lino y detalles desflecados



El pantalón negro, también de inspiración sastrera, completó el outfit con una línea sobria y depurada. La elección de llevar ambas piezas en el mismo tono generó un efecto monocromático que estilizó la figura y puso el foco en las texturas y los detalles de confección.

En cuanto a los accesorios, Celeste Cid mantuvo la atención en las prendas y sumó aros alargados en tono dorado que acompañaron el escote y aportaron un detalle delicado. Su cabello corto, peinado con un estilo natural, y el maquillaje de tonos neutros completaron la propuesta sin restarle protagonismo al conjunto.

Sastrería relajada y acabados originales, dos claves de tendencia

El look de Celeste Cid se inscribe en una de las tendencias que renuevan la sastrería contemporánea: la combinación de cortes clásicos con terminaciones imperfectas y detalles que aportan personalidad. Los bordes desflecados se alejan del acabado pulido de los trajes convencionales y suman una impronta descontracturada, cercana a la estética artesanal.

A su vez, el lino se consolida como un material versátil que trasciende los looks de verano y encuentra su lugar en propuestas urbanas y sofisticadas. Su textura natural y su caída liviana permiten construir conjuntos elegantes sin recurrir a estructuras demasiado rígidas.

Así es el look de Celeste Cid: sastrería en clave contemporánea, lino y detalles desflecados



El negro, por su parte, refuerza el carácter atemporal del estilismo y funciona como una base ideal para destacar los detalles de diseño. En este caso, la monocromía permitió que los detalles y la textura del tejido llamaran la atención. De esta manera, Celeste Cid marcó tendencia con un look sastrero de lino y un detalle que hizo la diferencia: los bordes desflecados de las solapas de su blazer. La actriz lució un conjunto que fusionó minimalismo y una estética contemporánea con un aire sensual.