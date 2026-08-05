Desde el Cerro Castor, Germán Martitegui mostró cómo están hoy sus hijos, Lorenzo y Lautaro

Al igual que su amor por el fútbol y River Plate, Germán Martitegui (60) comparte otra pasión con sus hijos Lorenzo (7) y Lautaro (6): el esquí. Razón por la que, una vez iniciadas las vacaciones de invierno, partieron rumbo al sur para disfrutar de las pistas y los increíbles paisajes de Cerro Castor.

Las fotos de Germán Martitegui y sus hijos en Cerro Castor

Así fue como, encantado con el plan desde las alturas y con una bandera celeste y blanca, el famoso chef y sus herederos se fotografiaron tras la final del mundial de fútbol que dejó al país como subcampeón. “Los Martitegui bancamos a Argentina, siempre”, escribió en sus redes sociales Germán, quien tiempo atrás se refirió a su decisión de ser padre soltero.

Germán Martitegui y sus hijos, Lorenzo y Lautaro

“En algún momento dudé de si podía ser padre o si quería hacerlo de esta manera. Pero ellos necesitan amor, yo se los doy y ellos me lo dan, y somos felices. Mi único objetivo es que ellos sean felices”, contó Martitegui. Lorenzo y Lautaro nacieron en Estados Unidos a través de la subrogación de vientre y llegaron a la vida del chef con sólo seis meses de diferencia, entre diciembre de 2018 y junio de 2019.