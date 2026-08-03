Julián Álvarez se sumó a la tendencia del soft mustache y sorprendió con su nuevo cambio de look

El mundo del fútbol y de la moda siempre están en constante evolución, y en esta ocasión, uno de los protagonistas más destacados de la Scaloneta, Julián Álvarez, ha decidido dar un paso adelante en su estilo personal. El futbolista de la selección argentina sorprendió a sus seguidores con un cambio de look soft mustache que ha generado revuelo en las redes sociales.

Julián Álvarez deslumbró con su nuevo look

Tras terminado el Mundial 2026, los jugadores de la selección argentina tuvieron sus merecidas vacaciones, Enzo Fernández y Julián Álvarez pasaron unos días en Ibiza, pero lo que más llamó la atención de las fotografías de aquel viaje fue el cambio de look en el rostro de La Araña.

Julián Álvarez//Instagram

Este pequeño pero impactante detalle en su rostro ha sido motivo de conversación entre fanáticos, estilistas y medios especializados en tendencias de moda masculina. Lo que comenzó como una simple prueba de estilo, rápidamente se convirtió en una declaración de moda que posiciona a Álvarez como una figura que no teme experimentar con su imagen para mantenerse vigente y a la moda.

En una de las imágenes de Enzo Fernández en su cuenta de Instagram, se pudo apreciar el nuevo estilo de Julián Álvarez que se caracteriza por un bigote sutil, bien cuidado y con un acabado natural que enmarca su rostro de manera armónica. Este look se llama soft mustache le aporta al jugador un aire juvenil, fresco y desenfadado, que combina a la perfección con su estética personal. La tendencia de este vello ligero ha cobrado popularidad en los últimos tiempos, especialmente entre jóvenes que buscan un equilibrio entre masculinidad sin perder el toque casual.

Look de Julián Álvarez//Instagram

Además, el peinado de Julián Álvarez es sencillo y despejado, con un corte que resalta su expresión jovial y despreocupada. La elección de un estilo minimalista en su cabello y bigote ayuda a centrar la atención en su rostro y en esa pequeña pero significativa innovación en su apariencia. La sencillez de su look refuerza esa sensación de naturalidad que tanto gusta en la moda actual.

Las redes sociales reaccionaron al nuevo look de Julián Álvarez

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de Julián Álvarez en Instagram, X y otras plataformas compartieron imágenes y comentarios elogiosos sobre su nuevo estilo. Algunos destacaron lo bien que le queda el bigote sutil, mientras que otros lo compararon con figuras del mundo del espectáculo que también han adoptado esta tendencia.

Look de Julián Álvarez//Instagram

Julián Álvarez se sumó a la tendencia del regreso del bigote delgado, al igual que las estrellas internacionales como Jacob Elordi y Timothee Chalamet y también, los actores nacionales que ya venían implementando este look como el caso de Juan Minujín y Esteban Lamothe.