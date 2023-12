Charlotte Caniggia se ha convertido en una de las participantes destacadas del Bailado 2023, caracterizándose por expresar sus opiniones sin guardarse nada. La modelo fue objeto de críticas por su franqueza en vivo al hablar sobre sus compañeros, pero recientemente ha centrado su atención en Tini Stoessel y su relación pasada con Rodrigo De Paul.

La modelo a pesar del "se tomó tres shots" que se hizo viral, elogió a Cami Homs por haberla invitado a su cumpleaños. La ex pareja del jugador de la Selección Argentina abandonó el certamen alegando que ya no lo estaba disfrutando y prefería dedicarse a sus hijos. A raíz de esto, Intrusos buscó la opinión de la hermana de Alex Caniggia sobre la salida de la influencer.

Fiel a su estilo, Charlotte Caniggia no se guardó nada y expresó su punto de vista. "Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso re lindo. Me parece buena gente, la verdad", comentó sobre Cami Homs. Luego, lanzó críticas hacia Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, señalando: "De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga".

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Ante la acusación del notero sobre su aparente aversión hacia Tini Stoessel, Caniggia respondió sin rodeos: "No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco". Añadió que no escucha la música de Tini y concluyó: "No me parece buena mujer Tini", cerrando así su opinión sobre la cantante y participante del Bailando 2023.

