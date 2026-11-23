Charlotte Caniggia volvió a hablar de aspectos poco frecuentes de su vida personal y repasó los vínculos que construyó. Al recordar cómo era la convivencia familiar y la forma en que atravesó el paso hacia la vida adulta, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia reveló detalles sobre una etapa que influyó en muchas de las elecciones que tomó con el correr del tiempo. En ese recorrido aparecieron recuerdos ligados a la vida familiar y a distintas situaciones que contribuyeron a formar la persona que es en la actualidad.

Charlotte Caniggia sorprendió a todos al hablar de su decisión de irse a vivir sola a los 20 años

Charlotte Caniggia mostró una faceta poco habitual durante su participación en el ciclo Las herederas más famosas, donde compartió una charla con Marta Fort y repasó distintos aspectos de su vida personal. Lejos de hablar únicamente de su presente mediático, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se detuvo en recuerdos de su infancia, la relación con su familia y las decisiones que marcaron su camino hacia la independencia.

Charlotte Caniggia

Durante la entrevista, la modelo recordó cómo era la dinámica familiar durante sus primeros años. Según explicó, sus padres tenían estilos de vida muy activos y ocupaciones que muchas veces condicionaban su presencia en la rutina del hogar. Al describir aquella etapa, señaló que “mis padres eran muy volados los dos”, y explicó que su padre pasaba gran parte del tiempo dedicado al trabajo, mientras que su madre tenía hábitos y actividades que ocupaban buena parte de sus días.

A pesar de esas características, Charlotte Caniggia evitó hacer cuestionamientos sobre la forma en que fue criada y eligió poner el foco en el contexto que vivieron como familia. “Yo me fui de mi casa a los 20 años, pero siento que mis papás hicieron lo mejor que pudieron”, expresó. Para la mediática, más allá de las diferencias que pudo haber tenido con ellos, existe una valoración por el esfuerzo realizado durante su crecimiento y por las herramientas que recibió durante su infancia.

La hermana de Alex Caniggia también contó que durante la adolescencia sintió la necesidad de construir un espacio propio. Según relató, en su casa había reglas que consideraba muy estrictas y eso influyó en su decisión de independizarse siendo joven. Sin embargo, aclaró que no guarda resentimientos por aquella etapa y que observa ese proceso como una parte natural de su historia personal. Incluso destacó que tomó esa decisión convencida y que nunca se arrepintió de haber dado ese paso.

Los recuerdos de Charlotte Caniggia de su infancia y los proyectos que imagina para el futuro

Más allá de las diferencias generacionales y las normas familiares que recordó durante la charla, Charlotte Caniggia aseguró que conserva buenos recuerdos de sus primeros años. Habló de una niñez rodeada de amigos, juegos y momentos compartidos con sus hermanos. “Tengo una infancia muy linda”, resumió al recordar aquellas jornadas en las que el escondite y otras actividades eran parte habitual de sus días.

Alex y Charlotte Caniggia

También reconoció que, con el paso del tiempo, entendió algunos aspectos de la relación con sus padres desde otra perspectiva. Si bien señaló que en ciertos momentos los sintió algo distantes, explicó que terminó acostumbrándose a esa dinámica familiar. Según contó, esa experiencia forma parte de su historia y hoy la analiza con mayor tranquilidad, sin dejar de destacar los momentos positivos que vivió junto a su entorno más cercano.

Durante la conversación con Marta Fort aparecieron además otros aspectos de su vida actual. Charlotte Caniggia contó que hoy lleva una rutina diferente a la de años anteriores y que, a sus 33 años, prioriza planes más tranquilos. También repasó experiencias vinculadas a viajes internacionales y cambios de imagen que formaron parte de distintas etapas de su vida. En ese sentido, explicó que actualmente observa muchas de esas situaciones con una mirada diferente a la que tenía cuando era más joven.

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia repasó distintos aspectos de su historia familiar desde una mirada enfocada en el crecimiento personal y en las experiencias que marcaron sus primeros años. Al recordar la convivencia en su hogar y el momento en que decidió comenzar una nueva etapa por cuenta propia, también destacó el lugar que ocupan los recuerdos compartidos con sus seres queridos.

VDV