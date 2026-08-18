El duro descargo de Alex Caniggia tras la aparición de la sobrina de Charlotte: “Tirando factos siempre”

La aparición de Camila, la sobrina de Charlotte Caniggia, y el sobrino de Sol Abraham en Gran Hermano (Telefe) con motivo del Día del Niño generó una gran repercusión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Los niños en el reality participaron de una jornada especial junto a los integrantes de la casa y, aunque sus experiencia fueron breve, no pasó inadvertida para el público. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas y despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La repercusión fue tal que el tema incluso cruzó el océano Atlántico y llegó hasta Roma, donde se encuentra viviendo Alex Caniggia, hermano gemelo de Charlotte. Al enterarse de lo ocurrido, el influencer decidió pronunciarse públicamente. Fiel a su estilo, no escatimó en críticas y realizó un contundente descargo, dejando en claro su postura frente a lo ocurrido durante el Día del niño.

Charlotte y Alex Caniggia | Instagram

La dura crítica de Alex Caniggia tras las repercusiones del Día del niño

Instalado en Roma junto a su pareja, Melody Luz, y su hija, Venezia, Alex Caniggia se hizo eco de la aparición de los mensajes que los niños les enviaron a los participantes de Gran Hermano. Entre quienes recibieron estas emotivas dedicatorias se encontraban su hermana, Charlotte Caniggia, y Sol Abraham, una de las integrantes del reality. La participación de los familiares durante la jornada especial no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

Con la sinceridad y la espontaneidad que lo caracterizan, el representante decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra el programa. A través de un video que compartió en su perfil de Instagram, lanzó un contundente descargo en el que cuestionó la transparencia del certamen: “Siempre tirando factos”, escribió al pie del clip. “El fiasco de Gran Hermano está todo armado. Es evidente. ¿Vieron el sobrino acomodado? ¡Una cosa de locos, gente! La verdad ya es una vergüenza”, comenzó diciendo el mediático, visiblemente molesto por la situación.

En ese mismo momento, profundizó: “La gente ahí votando, gastando la guita para nada porque en la producción está todo armado”. En esa misma línea, también apuntó contra quien considera una de las principales rivales de su hermana dentro de la casa, a quien no dudó en calificar de “víbora”. Con su habitual tono provocador, Alex les pidió a sus seguidores que apoyaran a Charlotte y manifestó abiertamente su deseo de verla consagrarse como la gran ganadora de esta edición. “¡Que esta víbora se vaya pronto, gente! Yo sé que ustedes están conmigo. Char tiene que ser la ganadora. Está dando un contenido espectacular”, expresó.

El apoyo de Alex Caniggia a su hermana Charlotte

Desde Europa, Alex Caniggia volvió a dejar en claro su apoyo incondicional a su hermana Charlotte, quien se perfila como una de las participantes con mayores posibilidades de llegar a la gran final de Gran Hermano. A través de sus declaraciones, el mediático destacó especialmente el desempeño de su melliza dentro de la casa y valoró el “contenido espectacular” que genera durante su estadía en el reality.

En ese sentido, contrapuso la participación de Charlotte con la de Sol Abraham, una de sus principales rivales. Mientras consideró que su hermana aporta situaciones que entretienen al público y favorecen el desarrollo del programa, cuestionó la actitud de la modelo y sostuvo que, bajo su criterio, suele quedar vinculada a “conflictos y peleas”.

Alex y Charlotte Caniggia | Instagram

Desde Roma, Alex Caniggia no dudó en tomar partido por su hermana y utilizar sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que le brinden su apoyo a Charlotte, con el objetivo de que continúe avanzando en la competencia y logre llegar a las instancias decisivas. Por su parte, la influncer se rodea del apoyo de su familia y de su fandom para tratar de conseguir la victoria de la Generación Dorada.