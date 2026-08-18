Uno por uno, los detalles desconocidos de Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia

En Gran Hermano Generación Dorada, una de las mujeres que sigue en la competencia, y se transforma en una de las más comentadas por las redes sociales y fanáticos, es Charlotte Caniggia. La mediática, conocida por su personalidad extravagante y su participación en diversos formatos televisivos, logró pasar la última placa postivia, asegurando cada vez más su estadía en la casa más famosa. Sin embargo, en el plano sentimental, mantiene una extensa relación con Roberto Storino Landi.

La pareja lleva un largo tiempo juntos, acumulando más de siete años de noviazgo, un romance que comenzó allá por 2019 y que habría sobrevivido a profundas crisis, separaciones temporales y rumores de infidelidad, que se mantienen sin confirmar a los medios de comunicación. Pero, fuera del foco directo de las cámaras, Landi construyó un perfil propio muy sólido dentro del ámbito de los negocios y generó intriga a los usuarios de las redes sociales.

Charlotte Caniggia, Roberto Storino Landi

Los detalles desconocidos de Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia

Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia, es un empresario argentino de 41 años de edad nacido en la localidad bonaerense de San Miguel, y aquel que logró conquistar el corazón de la mediática. A diferencia de su pareja, él se crió completamente alejado de los flashes, las cámaras y los escándalos públicos, intentando mantenerse en su vida de esa manera, mientras lo fusiona con el amor por lo público de Charlotte.

Su vida actual transcurre de manera repartida, ya que viaja constantemente entre Buenos Aires y Miami debido a sus compromisos laborales. En el plano profesional, es conocido por ser un apasionado del universo de los automóviles, fundando así su propia empresa de alquiler de vehículos de alta gama en los Estados Unidos. No obstante, este no es su único sector de inversión. También se destaca por desempeñarse en el rubro ecológico a través de plantas de tratamiento de basura y reciclaje ubicadas en la zona de Pilar. En este ámbito empresarial, mantiene un fuerte compromiso social: dona por contrato un porcentaje de los materiales reciclados a sectores vulnerables.

El destino y el amor unió a la pareja gracias a un amigo en común, Fabián Esperón, quien los presentó cuando ambos se encontraban solteros. A partir de esa primera salida compartida, el flechazo fue inmediato y comenzaron un romance sólido que ya acumula una larga trayectoria. Quienes forman parte de su entorno más íntimo lo describen como un hombre de perfil extremadamente bajo, característica que, en la actualidad, mantiene con su pareja. El empresario prefiere resguardar su intimidad y por este motivo no utiliza redes sociales públicas.

Aunque prefiere el anonimato, acompañó con orgullo a Charlotte durante su participación televisiva en el programa Bailando, haciendo pública su relación, y participó de algunas crisis en los medios de comunicación, sin dirigirse directamente a las cámaras. A principios del 2026, se pensó que se habían separado de forma definitiva debido a fuertes rumores, pero todo terminó siendo una mentira que ellos mismos salieron a desmentir de una forma extraña.

Charlotte Caniggia, Roberto Storino Landi

La "no separación" de Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi

La "no separación" de Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi ocurrió en abril del 2026, en LAM (América). Pepe Ochoa fue el que llegó con la noticia, que Laura Ubfal había también recibido por sus fuentes privadas. En medio de las dudas y sorpresas por lo ocurrido, Karina Iavícoli respaldó al panelista y detalló: “Me escribe una fuente y me dice ‘antes de que Charlotte viajara estuvo buscando departamento en la zona de Canning. Es verdad lo que dice Pepe. Porque antes de ese viaje, se los vio discutiendo muy mal en el restaurante que está al lado de una estación de servicio de Cañuelas. Visitó con una amiga varios departamentos para mudarse sola’”.

Minutos después de que la ruptura saliera, al aire del programa, recibieron un audio de Roberto. Ángel de Brito no dudó en ponerlo al aire, y con tono de ironía el empresario expresó: “La verdad es que sí, se pudrió todo. No la aguanto más. Me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina, no me deja mirar mujeres, no me deja hacer nada, no me deja ir al boliche...”. Finalmente, aclaró: “Mentira... ¿Qué vamos a estar separados?”. La respuesta de Roberto dejó cuestionamientos, por lo que sus seguidores dudaron de si pudo haberse tratado de un enojo o una crisis pasajera, o de si decidieron mantenerlo en silencio.

Por el momento se conoce que Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi siguen en una relación, respetando los diferentes perfiles que tienen. Mientras la mediática lo da todo para llegar a la final de Gran Hermano Generación Dorada, su pareja se mantiene distante de las redes sociales y las charlas de los periodistas.

A.E