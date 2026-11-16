El comienzo de la temporada de verano reunió a distintas figuras del espectáculo, la música, el deporte y la moda en una noche especial en Buenos Aires. Entre los invitados, Charly García fue una de las presencias más destacadas de un encuentro que convocó a alrededor de 300 personas. La celebración, organizada por Veuve Clicquot en el restaurante Mesa Tres, en Costanera Norte, contó con música y la presencia de personalidades de distintos ámbitos. También fue una ocasión especial para José Chatruc, quien celebró su cumpleaños rodeado de amigos de larga data, entre ellos Germán Paoloski, Juan Marconi, Tomy Muñoz, Mariano Zabaleta y Marta Albert.

Charly García junto a sus amigos en un importante evento porteño

El look relajado de Charly García

Charly García llegó acompañado por su asistente, Tato Vega, y fue recibido por Leo Mateu. Durante la noche compartió una mesa con el Zorrito Fabián Quintiero y Tomás Bindelli, con quienes intercambió anécdotas. El músico se mostró de buen ánimo y también llamó la atención por su elección de vestuario: llevó una camisa holgada de mangas largas, con rayas verticales en blanco y azul marino, pantalones negros amplios y una gorra de estilo patchwork en tonos bordó, azul y violeta. Completó el conjunto con sus clásicos anteojos de marco rectangular negro.

El look relajado de Charly García

Así se vivió la noche en Costanera Norte

Chule Von Wernich, DJ Lolo Gasparini y Alejandra Martínez

Charly Garcia y Leo Mateu

Delfi Klein, Valentina Balerdi, Sofi Tcherniak, Soraia Marocco, Timothy Wilkins, Nana Polesello y amigas

Charly Garcia y Leo Mateu

Chule Von Wernich y amigas

El Dj de la noche Fede Schrager y Lolo Gasparini

Zorrito y Charly Garcia

Jose Chatruc, Marta, Zabaleta, Marconi, Paoloski, Chatruc y Mateu

Grupo Chandon

La velada reunión así a referentes de distintos ámbitos de la escena porteña, en una convocatoria que tuvo a Charly García como una de sus figuras centrales. Entre encuentros, charlas y reencuentros entre amigos, el evento se convirtió en uno de los primeros grandes encuentros sociales de la temporada de verano, con la presencia de músicos, deportistas, modelos y personalidades del espectáculo.