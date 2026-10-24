Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, mostró las mejores fotos de su encuentro con Charly García: "La mejor noche de mi vida"

Bianca Aristarán vivió una noche inolvidable junto a su padre, Soy Rada, en el cumpleaños número 75 de Charly García. La joven de 20 años compartió las postales de su encuentro con el ícono del rock nacional y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

La emoción de Bianca Aristarán tras conocer a Charly García

El cumpleaños de Charly García reunió a grandes figuras del espectáculo y la música argentina, pero también dejó momentos especiales para quienes tuvieron la oportunidad de compartir una velada con el artista. Entre ellos estuvo Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, quien asistió al festejo junto a su padre y no ocultó su emoción por conocer al músico.

Bianca Aristarán y Charly García (Foto: @agustindusserre)

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de fotografías que retrataron su encuentro con el cumpleañero en La Fábrica, la casa estudio de Charly García ubicada en el barrio porteño de Palermo. Feliz y sonriente, apareció sentada junto al músico en uno de los característicos sillones rojos del lugar, mientras su padre con el celular en la mano registraba el momento.

Junto a las imágenes, Bianca Aristarán le dedicó unas palabras cargadas de cariño y admiración, en las que dejó en claro la importancia que tuvo aquella experiencia para ella. "Qué sería de mí sin vos, Carlitos. Qué honor fue tu cumpleaños, no entiendo nada. Te amo para siempre, Char, gracias por cambiarme la vida", escribió en la publicación, que reflejó la emoción de haber sido parte de una celebración tan especial. Además, en unaa de sus historias de Instagram dijo: "Hoy fue objetivamente la mejor noche de mi vida".

Bianca, la hija de Soy Rada, en el cumpleaños de Charly García

Las fotografías no tardaron en convertirse en un recuerdo destacado de la noche. En ellas, la hija del humorista se mostró agradecida de poder conocer a Charly García y compartir un rato junto a él. Sin dudas, se trató de una escena que resumió la admiración que siente por una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Soy Rada, su hija Bianca Aristarán, Charly García y Fito Páez (Foto: @agustindusserre)

Soy Rada reveló cómo fue la invitación al cumpleaños de Charly García

La emoción también se hizo presente en las redes sociales de Soy Rada, quien compartió su propia experiencia y reveló de qué manera recibió la invitación para asistir al cumpleaños de Charly García junto a su hija, Bianca Aristarán. Su posteo, además, reunió las fotos que se tomó durante la celebración junto al referente del rock nacional.

Soy Rada y Charly García (Foto: @agustindusserre)

En cuanto a cómo llegó al evento, Soy Rada escribió con total espontaneidad: "WhatsApp: Charly los invita a sus 75! ¿Vienen? y así fue que con Bianca tuvimos una noche impensada con el Mozart que nació acá y en esta era. Gracias maestro. Yo sigo en narnia!". Con estas palabras, que dejan en claro que todavía sigue sorprendido por haber formado parte del festejo, el humorista aseguró que la invitación llegó de manera inesperada y se transformó en un momento que tanto él como su hija difícilmente olvidarán.

Soy Rada, su hija Bianca Aristarán, Charly García y Fito Páez (Foto: @agustindusserre)

De esta manera, Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, mostró las mejores fotos de su encuentro con Charly García y aseguró: "La mejor noche de mi vida". Su papá, por su parte, compartió más postales que reflejaron su felicidad y admiración por el músico, y contó cómo recibieron la invitación para esta noche tan especial.