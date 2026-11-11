Marisa, la mujer por la que Charly García dejó todo y se fue a vivir a Brasil

Charly García es el máximo prócer del rock argentino , cuya genialidad musical transformó para siempre la cultura de América Latina. Detrás de sus melodías revolucionarias y su personalidad provocadora, el universo creativo del músico siempre estuvo impulsado por una intensidad desbordante, donde el arte y la vida se funden. A lo largo de su carrera, sus historias de amor no solo fueron romances pasajeros, sino verdaderos catalizadores de su evolución artística. Entre esos capítulos, existió un romance apasionado que pateó el tablero de su rutina porteña, llevándolo a abandonar temporalmente su país y mudarse a Brasil por amor.

Charly García

El final del primer amor de Charly García: el flechazo con Zoca Pederneiras

A principios de la década de 1970, Charly García consolidó su primer gran amor con María Rosa Yorio, una cantante con quien compartió los años de bohemia de Sui Generis y tuvo a su único hijo, Migue. Sin embargo, la convivencia bajo las luces de la fama prematura desgastó el vínculo. Las supuestas infidelidades y la inmadurez de una pareja tan joven terminaron por quebrar la relación en 1977, abriendo una etapa de profunda incertidumbre para el músico.

Fue en ese mismo año de rupturas cuando la vida de García dio un vuelco místico y geográfico. Durante una noche porteña, la artista Renata Schussheim le presentó a Marisa Pederneiras, una joven bailarina brasileña de 17 años apodada como Zoca. Ella había llegado a Buenos Aires como parte de la prestigiosa compañía de danza contemporánea "María María". El impacto para el tecladista fue inmediato: un flechazo fulminante. Este primer contacto les permitió consolidar un romance que duraría más de una década, y que se convirtió en la piedra fundacional para el nacimiento de su mítica banda, Serú Girán.

María Rosa Yorio y Charly García

¿Quién es Zoca Pederneiras, la expareja de Charly García? Sus vidas en Brasil

Nacida bajo el nombre de Marisa Pederneiras , Zoca provenía de una familia profundamente ligada a la cultura y la danza en Minas Gerais. Si bien llegó a Buenos Aires a sus 17 años como parte de la compañía de ballet contemporáneo "María María", su historia también se entrelaza con el Grupo Corpo, creado por sus hermanos Rodrigo y Pablo Pederneiras. No era solo una bailarina talentosa, sino una mujer inteligente, magnética y culta que rápidamente se ganó la admiración del entorno íntimo de Charly García.

Cuando el ballet terminó sus funciones y la bailarina regresó a Brasil, su país, el músico armó sus valijas, dejó atrás la dictadura argentina y viajó para instalarse con ella. Esto representó una reinvención existencial y artística para Charly García. Se instaló inicialmente en Belo Horizonte junto a ella y luego buscaron refugio en las paradisíacas playas de Búzios. Lejos del caos urbano de Buenos Aires, la vida en el territorio brasileño transcurrió entre la naturaleza, la desconexión total y una rutina mucho más saludable y pacífica.

El rol de Zoca fue fundamental para la fundación de Serú Girán, actuando como el verdadero motor y aglutinador del proyecto. En la tranquilidad de Búzios, Charly convocó a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro para darle vida a la mítica agrupación. Durante esos meses de carencias económicas y experimentación pura, Marisa no solo brindó la contención afectiva, sino que se convirtió en la musa total del álbum debut del cuarteto. Su influencia estética quedó inmortalizada para siempre cuando posó vestida de ángel para el logo oficial de Serú Girán, consolidando su estatus como la protectora espiritual de la banda más importante del rock argentino.

Zoca Pederneiras, la expareja de Charly García / Créditos: Julie Méndez Ezcurra

El final del amor entre Charly García y Zoca Pederneiras

La relación entre Charly García y Zoca Pederneiras duró más de una década, extendiéndose desde aquel flechazo en 1977 hasta su definitiva ruptura en 1989 . Durante esos 12 años, la vida del músico experimentó una transformación radical, consolidando su etapa de mayor esplendor y estabilidad emocional. En este período, García alcanzó sus máximos logros profesionales, liderando la consagración absoluta de Serú Girán y, posteriormente, edificando su imponente carrera solista con obras maestras de la talla de "Yendo de la cama al living" , "Clics modernos" y "Piano bar" .

Sin embargo, el desgaste por el ritmo de vida frenético del músico y sus recurrentes infidelidades minaron el vínculo. A finales de 1989, cansada de las crisis y los desencuentros, Zoca dejó a Charly sin previo aviso y volvieron a separarse, viviendo cada uno en su país, sumergiendo al artista en un profundo dolor que terminó inspirando su melancólico álbum Filosofía barata y zapatos de goma .

Tras esta dolorosa separación, el prócer del rock mantuvo diversos romances y vínculos artísticos efímeros con figuras como Fabiana Cantilo y la actriz Leticia Brédice. Más adelante, entraría en su vida la modelo Mercedes "Mecha" Iñigo, quien se convirtió en su pareja más longeva al acompañarlo durante 15 años y ser su pilar fundamental en sus procesos de recuperación médica, una historia de amor que llegó a su fin.

Charly García y Zoca Pederneiras / Créditos: IG @charlygarcia.pics

El destino de Charly García cambió para siempre gracias a Marisa, aquella mujer que lo inspiró a cruzar fronteras por amor. Aunque el romance brasileño llegó a su fin, la huella de Zoca quedó grabada en el alma del prócer y en las canciones eternas que hoy forman parte de nuestra historia.