Charo, la mamá del extenista Guido Pella, le dedicó un tierno mensaje a su nieta mayor

Arianna, la primera hija de Stephanie Demner y Guido Pella, cumplió años hace unos días y se convirtió en protagonista de un festejo muy especial. Entre los invitados, se encontraba su abuela paterna Charo Pella, quien aprovechó su red social para mostrar la intimidad de la celebración y dedicarle un tierno mensaje.

Las emotivas palabras de Charo Pella para su nieta Arianna: "Ese instante infinito se instaló para siempre entre mi piel y mi alma"

Charo, la mamá del extenista Guido Pella, emocionó al dedicarle un profundo mensaje a su nieta mayor, Arianna, la hija de Stephanie Demner, tras la celebración de su cuarto cumpleaños. A través de sus redes sociales, la orgullosa abuela compartió una serie de imágenes del mágico festejo y abrió su corazón con un relato cargado de amor, recuerdos y emoción.

La pequeña celebró su cumpleaños número 4 con una fiesta de ensueño inspirada en los cuentos de hadas, donde no faltaron un imponente castillo, un carrusel, princesas y una ambientación de fantasía que cautivó tanto a los niños como a los adultos. Charo Pella fue una de las invitadas especiales y no dudó en expresar todo lo que sintió al vivir ese día junto a su nieta.

Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella, junto a su abuela Charo

"Desde que llegamos todo fue increíble; como meterse en una máquina del espacio que te trasladaba sin tiempo a un mundo de fantasía inigualable", comenzó escribiendo la mamá de Guido Pella junto a las imágenes del festejo. Luego, describió con emoción cada uno de los detalles que hicieron del cumpleaños una experiencia inolvidable.

"El castillo, un carrousel, globos, flores, la tierra de Nunca Jamás donde todos nos convertimos durante algunas horas en 'niños', iguales a los 'niños de verdad'. Y las princesas… esa fue mi parte favorita, en la que pensaba mientras las escuchaba cantar, en los recuerdos que estábamos creando con cada melodía, cada baile", sumó. En su posteo, también destacó: "Sin embargo, la magia vino de la mano de una mirada que recorrió el salón buscándome".

Fue entonces cuando reveló el instante que más la conmovió de toda la celebración. Mientras una de las princesas más esperadas hacía su aparición, Arianna tuvo un gesto que la emocionó hasta las lágrimas. "Llegaba La Cenicienta, mi preferida, y fue Ari la que al encontrarme entre tantos ojos absortos en el show me pidió que fuera a su lado", recordó.

El cumpleaños de Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

En su publicación de Instagram, Charo Pella contó que el momento más especial llegó segundos después, cuando la pequeña la abrazó y le susurró unas tiernas palabras. "Su abrazo interminable, sus palabras susurrándome al oído 'te amo, abuelita' y ese instante infinito que se instaló para siempre entre mi piel y mi alma", escribió con profunda emoción.

Para cerrar, Charo Pella reflexionó sobre el verdadero valor de esos encuentros familiares y destacó que los recuerdos compartidos son el regalo más importante. "Esa fue la creación de nuestro mejor recuerdo compartido de su cumple de cuatro añitos. Porque de eso se trata, lo que sea, pero juntos, muy, muy apretaditos", concluyó.

El cumpleaños de Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Como era de esperarse, sus palabras conmovieron a cientos de usuarios, que dejaron mensajes de cariño y destacaron el vínculo tan especial que mantiene con Arianna. De esta manera, Charo, la mamá del extenista Guido Pella, le dedicó un tierno mensaje a su nieta mayor tras la celebración de su cumpleaños número 4 y enterneció las redes.

Así fue la fiesta soñada de Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Desde el nacimiento de Arianna, Stephanie Demner y Guido Pella suelen compartir distintos momentos familiares en las redes sociales y el crecimiento de su pequeña. Hace unos días, la pareja dejó ver la fiesta soñada que prepararon para agasajar a su primogénita y cautivaron a los usuarios.

La niña lució un vestido rosa de estilo clásico y compartió la tarde con distintas princesas de Disney: Blancanieves, Bella, Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Mérida y Anna, de Frozen. Además, disfrutó de shows musicales, juegos y de la merienda con sus amigos del jardín. El festejo también contó con una boutique temática donde los invitados pudieron disfrazarse y jugar en un salón ambientado como un castillo.

El cumpleaños de Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Uno de los grandes atractivos del cumpleaños de Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella, fue un tren blanco de madera instalado en el centro del living, con un circuito de vías que permitió a la protagonista recorrer el espacio vestida de princesa. La atracción se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la celebración y fue protagonista de varios de los videos compartidos por la modelo.