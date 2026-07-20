Stephanie Demner festejó el cumpleaños de su hija, Ariadna: merienda rodeada de princesas y un tren en medio del living

Stephanie Demner celebró un nuevo cumpleaños de su hija Ariadna, fruto de su relación con el extenista Guido Pella, y abrió las puertas de una fiesta repleta de detalles pensados para sorprender a la pequeña. A través de sus redes sociales, la modelo mostró distintos momentos del festejo y dejó ver la producción que preparó para la ocasión.

Así fue el cumpleaños de Ariadna, la hija de Stephanie Demner

La celebración llegó pocos días después del cumpleaños de Ariadna, una fecha que Stephanie Demner también conmemoró con un emotivo mensaje dedicado a su primogénita. La modelo compartió las instantáneas de evento con un tierno y contundente mensaje: "Sos la princesa de mis sueños Ari, te amo hija, felices 4"

Un mundo de princesas para Ariadna, la hija de Stephanie Demner

La temática elegida por Stephanie Demner estuvo inspirada en los clásicos cuentos de hadas. Desde el ingreso, un cartel con la inscripción "Welcome to Ariland" recibía a los invitados, mientras que el salón fue decorado con tonos pastel, detalles en rosa, celeste y dorado, además de un gran castillo que se convirtió en uno de los protagonistas del espacio.

La pequeña Ariadna lució un vestido rosa de estilo clásico y compartió la tarde con distintas princesas de Disney. Blancanieves, Bella, Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Mérida y Anna, de Frozen, participaron de shows musicales, juegos y de la merienda junto a los más pequeños. Además, el festejo contó con una boutique temática donde los invitados pudieron disfrutar de disfraces, juguetes y otros accesorios inspirados en los personajes.

La mayor atracción del cumpleaños de Ariadna, la hija de Stephanie Demner

Uno de los grandes atractivos del cumpleaños de la hija de Stephanie Demner, fue un tren blanco a escala instalado en el centro del living, con un circuito de vías que permitió a Ariadna recorrer el espacio vestida de princesa. La atracción se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la celebración y fue protagonista de varios de los videos compartidos por Stephanie.

Así fue el cumpleaños de Ariadna, la hija de Stephanie Demner

La fiesta también incluyó peloteros, castillos inflables gigantes, puestos de algodón de azúcar y otras estaciones de juegos para los invitados. Como broche de oro, la familia celebró frente a una imponente torta de varios pisos con forma de castillo, decorada con el nombre de la pequeña y su nueva edad. Entre burbujas, música y baile, Stephanie Demner y Guido Pella compartieron una jornada inolvidable junto a familiares y amigos para celebrar un nuevo año de vida de su hija.