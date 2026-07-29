Stephanie Demner dio detalles de su exitoso negocio: "Todo empezó con un labial"

Con motivo del Día del Labial, Stephanie Demner decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartir con su comunidad cómo comenzó uno de los proyectos más importantes de su carrera. A través de un carrusel publicado en sus redes sociales, la influencer repasó el origen de Serendipity y explicó cómo un producto que llevaba siempre en su cartera terminó convirtiéndose en el punto de partida de su exitoso emprendimiento.

Así nació Serendipity, el negocio de Stephanie Demner

"Todo empezó con un labial", resumió Stephanie Demner al presentar la historia. En las distintas imágenes, reconstruyó el camino que la llevó a crear su propia marca de maquillaje, desde la búsqueda de un tono que consideraba perfecto hasta el lanzamiento de un producto que, años después, continúa siendo el más vendido de la firma.

El labial que inspiró el nacimiento de Serendipity

Según contó Stephanie Demner, todo comenzó con un labial nude que le quedaba bien a absolutamente todo el mundo, costaba apenas dos dólares y pertenecía a una marca poco conocida. Cada vez que viajaba y lograba encontrarlo, compraba cinco unidades porque sabía que luego sería muy difícil volver a conseguirlo. Al mismo tiempo, sus seguidores le hacían una pregunta de manera constante: "¿Cuál es tu labial?".

Así nació Serendipity, el negocio de Stephanie Demner

La situación llegó a un punto de quiebre durante un viaje a Nueva York. Después de encontrar nuevamente el producto, compartió en sus historias la dirección del local donde lo había comprado. Sin embargo, cuando regresó al año siguiente para reponer su stock habitual, descubrió que ya no quedaba ninguno. Su comunidad había agotado el stock, recordó la influencer, una experiencia que terminó despertando una idea que cambiaría el rumbo de su carrera.

La idea que cambió la vida de Stephanie Demner

Tras esa experiencia, Stephanie Demner decidió que, si ese labial ya no estaba disponible, debía crear uno propio. Según relató, junto a su socia Agustina intentó desarrollar el proyecto con una reconocida marca de cosméticos, pero al no obtener una respuesta concreta optó por seguir adelante de manera independiente. Con el producto original como referencia, comenzó a trabajar en un laboratorio hasta conseguir el mismo tono que tanto buscaba.

Así nació Serendipity, el negocio de Stephanie Demner

El lanzamiento coincidió con la pandemia de COVID-19, cuando el uso del barbijo dificultaba la venta de maquillaje y el equipo había calculado contar con stock para tres meses. Sin embargo, el resultado fue muy distinto al esperado: todos los productos se agotaron en menos de 24 horas. Así nació Serendipity y también Derek, el labial nude que dio origen a la marca y que, según recordó Stephanie Demner en su publicación, continúa siendo el producto más vendido de su catálogo.