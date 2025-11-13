Pampita se metió en el escándalo por las entrevistas de la China Suárez: "Hay ciertas reglas"

Además de ser una de las top model más influyentes del mundo de la moda a nivel nacional e internacional, Carolina “Pampita” Ardohain es una gran conocedora de la dinámica de los medios de comunicación. En paralelo a su carrera en el modelaje y la alta costura, realizó una amplia carrera en televisión donde llegó, incluso, a tener su propio programa televisivo. Asimismo, su vida privada también fue seguida de cerca por la prensa del corazón, lo que generó estar en los titulares más vendidos por sus controversiales separaciones. Una de ellas fue la del padre de sus cuatro primeros hijos, Benjamín Vicuña.

Aquel recordado episodio en el motorhome donde la exconductora de Los 8 Escalones del Millón habría encontrado al actor chileno con Eugenia “China” Suárez llevó a que, desde ese entonces, el nombre de los tres esté estrechamente vinculados. No solo porque los hijos de ambas tienen al mismo padre en común, sino que, al ser personalidades del espectáculo, su nombre resuena con fuerza cada vez que se presentan en los canales de radio, televisión o plataformas de streaming. En este marco, la fashionista se sumó al escándalo de las cancelaciones a las entrevistas a la novia de Mauro Icardi.

Pampita opinó sobre la polémica decisión de no entrevistar a la China Suárez

Pampita siempre se mostró muy respetuosa ante la prensa y los paparazis curiosos que anhelan ir a fondo con su vida privada y las impresiones sobre la China Suárez, sobre todo, luego de la traición de su expareja con la polémica actriz. En diálogo con Los Profesionales de Siempre (Canal 9), la presentadora confesó con firmeza: “Yo no hablo de la madre de los hermanos de mis hijos, ya lo saben. Lo han intentado mucho tiempo, pero ya saben que no piso el palito con eso”.

No obstante, al ser consultada sobre la cancelación de las entrevistas a la intérprete en Olga y Luzu, la modelo explicó: “Yo también soy exigente a la hora de pedir algo en las notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad. Sé qué cosas quiero hablar y qué cosas no”. En esta línea, señaló que ella pauta de antemano con su entrevistador de los temas que elige no contestar: “Uno no le puede decir al conductor qué preguntar, pero hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los hablo con todo el mundo. Son cosas que se hablan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan”.

Sin embargo, dejó en claro el profesionalismo que maneja y la negativa a cancelar una cita ya pautada. “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”, sentenció.

Pampita se aleja de la imagen de la China Suárez

A diferencia de la sobre exposición pública -y mediática- de la China Suárez respecto a su vida privada, Pampita intenta mantenerse lejos de los escándalos y de las opiniones ajenas sobre su intimidad. Pero, entendiendo la lógica de los medios y comprendiendo que es una figura influyente en el espectáculo argentino, Carolina logró conformar una templanza y serenidad a la hora de hablar frente a cámaras y en dar sus opiniones en diversos temas.

Por esta razón, a la hora de hablar del tan esperado reencuentro de sus hijos con sus hermanos Amancio y Magnolia que llegaron de Turquía, disparó en diálogo con Ángel de Brito para LAM (América TV): “No voy a opinar mucho, solo puedo decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos y me alegra mucho por mis hijos”, dijo, sonriente. “Los chicos también extrañan a sus hermanos, por supuesto. Sí, estaban muy contentos”, concluyó.

Una vez más, Pampita surfeó las preguntas acerca del vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez y se ahorró las opiniones sobre la siempre polémica artista. De esta manera, la fashionista se convirtió en una artesana de cómo distanciarse con solvencia y glamour de conflictos que no les son propios, pero que, de alguna forma, siempre va a estar ligados a ella.

