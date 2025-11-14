El drástico cambio de look de Magui Bravi

Magui Bravi es una de las actrices revelación de las redes sociales. Sus talentos en la danza la posicionaron en la mirada de la televisión argentina, y de a poco mostró sus capacidades para otros ámbitos artísticos. Es así como la llamaron para protagonizar obras de teatros y películas, y ella se volvió una influencia en las tendencias fashionistas. En los últimos días, mostró el drástico cambio de look que optó para la temporada de verano y sorprendió con un anuncio especial.

Maghi Bravi es una de las influencers y bailarinas más seguidas de las redes sociales. Con más de 1 millón de seguidores, impone la tendencia a través de sus personajes en diversas películas, eventos de lujo en Hollywood y divertidos momentos con sus seres queridos. Sin embargo, en las últimas horas, hizo un cambio en su usual estilo elegante para jugársela por un corte de pelo tendencia y bien chic. En un video en Instagram, se mostró con su peluquero de confianza donde le explicaba donde quería su nuevo look.

Finalmente, con una fotografía y un look comfy, mostró que se la jugó por el corte bob con flequillo. De un estilo similar a Úrsula Corberó en La Casa de Papel, su clásico pelo lacio estaba hasta por la mandíbula, encerrando sus facciones y mostrando su belleza natural. De esta manera, se la jugó por el agregado de flequillo, dandole la bienvenida al verano argentino, y a un nuevo rol en su carrera. "Hola Juana. Nueva peli. Nueva era", escribió, generando emoción en sus seguidores.

Magui Bravi apuesta por un rol en una ciencia ficción argentina

Magui Bravi protagonizará una nueva película de ciencia ficción de Martín Basterretche, la cual inició en septiembre su producción formal de cara al rodaje, que tendrá lugar en Posadas, Misiones, entre noviembre y diciembre. "Lunática" sigue la historia de Juana, una joven adicta y paranoica que asegura ser perseguida por extraterrestres, ya que está embarazada. Los mismos, aunque nadie los ve, se comunican sólo con ella desde el día que le inocularon un embrión de su especie, convirtiéndola en la madre de un futuro desconocido. Por el momento, no tiene fecha de estreno, pero sus seguidores se mostraron emocionados ante la idea.

Magui Bravi decidió tomarse el rol seriamente y se la jugó por hacerse un cambio de look, lejos de su clásico estilo elegante. Si bien ella mantuvo siempre el pelo lacio y largo hasta la cadera, ahora, con la llegada del verano y una nueva película, optó por hacerse un corte bob que enamoró a todos y generó expectativas a su nuevo proyecto.

