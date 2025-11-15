Rocío Pardo se convirtió, sin quererlo, en una especie de termómetro sobre la imagen pública de la China Suárez. La futura esposa de Nicolás Cabré no es amiga de las polémicas, pero, en el último tiempo, ha quedado envuelta en medio de los comentarios sobre la actriz, al mostrar su buena relación en público.

Los elogios de Rocío Pardo a Rufina Cabré

Todo sucedió por un simple comentario. Rocío Pardo se mostró de paseo con Rufina, yéndose a probar el vestido de su boda con Nicolás Cabré. En los comentarios del video, subido a sus redes sociales, se destacaba el de la China Suárez, que le agradecía por ser como es con su hija y la elogiaba.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

A partir de ese momento, muchos comenzaron a usar esa muestra de cariño como un ejemplo de la buena relación que la actriz puede tener con la gente cercana a sus ex parejas. Algo que se repitió durante varios días, sobre todo mientras más crecían las críticas hacia su persona.

Este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi, Rocío Pardo no dudó en hablar del tema y lo hizo con total naturalidad. Así, confirmó que mantiene una buena relación con la China Suárez. “Hoy quizás es público, pero es nuestra intimidad, puertas para adentro hay mucha armonía, mucha paz, hoy se refleja en un comentario pero siempre estuvo”, dijo.

Seguido a eso, dio más contexto sobre el vídeo que había subido a sus redes sociales y la manera en la que Rufina se prepara para su casamiento. “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Así que fue sorpresa para las dos”.

Rocío Pardo y Rufina Cabré probándose el vestido de la boda.

Por último, en lo que respecta a ese tema, se deshizo en elogios hacia la hija de la China Suárez. “Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”

Rocío Pardo habló de la posibilidad de tener un bebé con Nicolás Cabré

Las declaraciones sobre Rufina Cabré y la relación que mantienen, llevaron a que Catalina Dlugi le preguntara si piensa en la posibilidad de ser mamá. Rocío no dudó en responder con total sinceridad. “Uno va hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”, cerró.

De esta manera, Rocío Pardo se centró en su relación con la China Suárez y llenó de elogios a Rufina Cabré, centrándose en el vínculo que las une. La bailarina estuvo lejos de entrar en polémicas y se mostró totalmente sincera sobre lo que le pasa, más allá de todo el ruido mediático que rodea a la actriz y ex pareja de su futuro marido.