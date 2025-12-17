Fue una estrella de la TV, pero se alejó de todo, se casó con alguien que no sabía de su fama y hoy vende ropa: la vida de Georgina Mollo

Pasaron casi 30 años desde que Chiquititas se convirtió en un fenómeno que marcó a toda una generación y lanzó a la fama a decenas de actores infantiles. Entre ellos estuvo Georgina Mollo, quien formó parte del elenco original de la tira creada por Cris Morena y que tomó un camino muy distinto al de los grandes escenarios y la televisión.

Los secretos detrás del éxito de la TV Argentina

Hoy, lejos de lo mediático, Mollo recuerda aquella experiencia como una etapa clave de su vida. En diálogo con medios de comunicación afirmó: “Éramos muy chicos y no éramos del todo conscientes de lo que estaba pasando”. El éxito era arrollador: grabaciones extensas, giras, shows en el Gran Rex y una exposición pública que crecía día a día. Sin embargo, detrás de las cámaras también había reglas estrictas, rutinas exigentes y una estructura que no siempre dejaba espacio para la espontaneidad.

Los inicios de "Chiquititas"

A lo largo de los años, muchos ex Chiquititas hablaron de las luces y sombras del programa. En el caso de Georgina, eligió una mirada equilibrada. Reconoce que fue una oportunidad única, pero también admite que no todo era tan mágico como parecía en la pantalla. “Había una disciplina muy fuerte. Era un trabajo y se vivía como tal”, explicó

Tras su paso por la ficción infantil, Mollo continuó vinculada al mundo artístico durante un tiempo, aunque poco a poco fue tomando distancia. A diferencia de otros compañeros que siguieron ligados a la actuación o al canto, ella decidió enfocarse en proyectos personales alejados del espectáculo.

Comenzar su camino fuera de las pantallas

Ese giro la llevó a desarrollar un emprendimiento propio en Villa Lugano, el barrio donde vive. Georgina construyó un proyecto que combina esfuerzo, constancia y una fuerte impronta barrial. Para ella, este presente representa una forma de volver a empezar, con otros tiempos y prioridades. “Hoy valoro mucho más la estabilidad y el poder elegir”, señaló.

La familia de Georgina Mollo

Lejos de renegar de su pasado, Mollo asegura que Chiquititas sigue siendo una parte importante de su historia. De hecho, el cariño del público permanece intacto. En redes sociales, los fanáticos suelen recordarla, compartir escenas de la novela y sorprenderse al descubrir cómo es su vida actual. “Me emociona que después de tantos años la gente todavía se acuerde”, confesó.

En esta etapa de perfil bajo, y a la par de su emprendimiento, Georgina cuenta con el apoyo incondicional de su marido con quien comparte su vida desde hace varios años. Él, que mantiene un perfil alejado de las cámaras, ha sido su gran compañero en la transición de la actuación al mundo de los negocios. Juntos formaron una familia que hoy es la prioridad absoluta de la ex actriz.

De hecho, Georgina suele compartir en sus redes postales de su cotidianeidad, donde se los ve disfrutando de la crianza de sus hijos y de la estabilidad que construyeron en Villa Lugano. Para ella, este refugio afectivo fue clave para animarse a dejar atrás la exigencia de la fama y apostar por un proyecto de vida mucho más tranquilo y familiar.

Georgina Mollo, lejos de la fama

A 30 años del debut de la novela, el fenómeno sigue vigente en la memoria colectiva y también en la vida de quienes formaron parte. En el caso de Georgina Mollo, la experiencia fue el punto de partida de un recorrido que hoy la encuentra lejos de la fama, pero cerca de sus raíces, con un proyecto propio y una mirada serena sobre aquel pasado que marcó a toda una generación.

