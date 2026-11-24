Francesca Defederico, la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico, celebra este 24 de noviembre sus 12 años. La niña nació en Buenos Aires y llegó para completar la familia que la bailarina había formado con el exfutbolista. Es la hermana menor de las gemelas Charis y Bella, quienes son apenas un año mayores que ella.

Francesca, la hija de Cinthia Fernández cumplió 12 años

Con motivo de esta fecha especial, la bailarina le dedicó una extensa publicación en sus redes sociales, donde compartió recuerdos de su infancia y reflexionó sobre los cambios que atraviesan su vínculo a medida de que la pequeña crece. Con palabras cargadas de emoción, la panelista reconoció que todavía está aprendiendo a acompañar esta nueva etapa de su hija.

La nostalgia de Cinthia Fernández por la infancia de su hija Francesca

En su dedicatoria, Cinthia Fernández recordó cómo era Francesca durante sus primeros años y expresó cuánto extraña a aquella nena que llenaba de alegría cada rincón de la casa: "Cómo quisiera, por un ratito, volver a tener entre mis brazos a esa chiquita que desbordaba energía, que llenaba nuestra casa de risas, ocurrencias y alegría", escribió al comenzar el mensaje.

La nostalgia de Cinthia Fernández por la infancia de su hija Francesca

Luego, enumeró algunas de las características que más recuerda de aquella etapa y que, según destacó, siguen formando parte de su personalidad: "La más creativa, la más pispireta, la más caradura, la más expresiva. Esa que tenía la capacidad de sacarme una sonrisa hasta en mis peores días", expresó. También reconoció que el paso del tiempo la tomó por sorpresa y que, de alguna manera, todavía le cuesta aceptar lo rápido que creció su hija.

Cinthia Fernández habló de los desafíos de acompañar el crecimiento de Francesca

La bailarina también se sinceró sobre los cambios que experimentó la relación entre ambas durante esta etapa. Sin ocultar que existen diferencias y momentos de tensión, explicó que está aprendiendo a reconocer que Francesca ya no es aquella nena pequeña a la que acostumbraba consentir: "Confieso que con vos es con quien más me está costando transitar esta etapa. Tenemos nuestros enojos, nuestras diferencias y nuestros desencuentros”.

Cinthia Fernández habló de los desafíos de acompañar el crecimiento de Francesca

Sin embargo, Cinthia Fernández también destacó las cualidades que más admira de su hija y reconoció que su personalidad fuerte es parte de aquello que la hace única: "Esa seguridad, esa convicción con la que defendés lo que pensás, esa capacidad de plantarte frente al mundo sin dejar que nadie te doblegue", escribió. En ese sentido, resumió el aprendizaje que atraviesa como mamá con una frase muy especial: "Estoy aprendiendo a ser mamá de esta nueva versión tuya, a entender tus silencios, a respetar tus espacios y a comprender que crecer también significa aprender a abrazarnos de otras maneras".

El deseo de Cinthia Fernández para Francesca en sus 12 años

En otro tramo de la publicación, Cinthia Fernández compartió una mirada más íntima sobre su hija y esos pequeños detalles que sigue observando con la misma ternura de cuando era bebé: "A veces me quedo mirándote sin que te des cuenta. Esos ojitos, esa naricita perfecta, ese lunar tan tuyo, tan único como vos", expresó. También le dedicó unas palabras sobre el futuro y todo lo que espera que pueda alcanzar: "Deseo que seas inmensamente feliz, libre, valiente y que jamás dudes de lo que valés".

El deseo de Cinthia Fernández para Francesca en sus 12 años

Hacia el final, Cinthia Fernández reconoció que aceptar el crecimiento de Francesca también implica aprender a soltar, aunque eso no significa que vaya a dejar de estar presente en su vida: "Perdoname si a veces me cuesta acompañar tu crecimiento. Es que mientras vos estás aprendiendo a crecer, yo estoy aprendiendo a soltar un poquito a esa bebé que quisiera tener chiquita para siempre", escribió. La dedicatoria terminó dejando claro el amor incondicional entre madre e hija en una fecha especial.