El especial momento de Cinthia Fernández: "Se agranda la familia"

Cinthia Fernández atraviesa un presente marcado por su relación con Roberto Castillo, con quien construyó una familia ensamblada. La pareja, que confirmó su romance en julio de 2024, dio un paso importante en su historia de amor pocos meses después, cuando el abogado le propuso matrimonio durante unas vacaciones en la Riviera Maya. Desde entonces, ambos comparten distintos momentos de su vida cotidiana y proyectan su futuro juntos.

Cinthia Fernández anunció su compromiso con Roberto Castillo

La convivencia reúne a las tres hijas de la panelista, Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación anterior con Matías Defederico, y a las tres niñas de Castillo, Pilar, Olivia y Helena. En medio de esta dinámica familiar, la bailarina sorprendió en las redes sociales con una publicación que despertó curiosidad y que tenía como protagonista a una de las mascotas de la casa.

El anuncio de Cinthia Fernández que sorprendió en las redes sociales

A través de sus redes sociales, Cinthia Fernández compartió un video de una ecografía acompañado por una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Se agranda la familia". La publicación generó expectativa por la posibilidad de un nuevo embarazo, aunque la noticia tenía un detalle inesperado que la panelista se encargó de mostrar.

En realidad, quien está embarazada es su perrita chihuahua. De esta manera, el anuncio no se relacionaba con la llegada de un nuevo integrante humano a la familia, sino con la futura camada de su mascota. La particular publicación se sumó a los contenidos que Cinthia suele compartir sobre su vida cotidiana, en la que sus hijas y los animales que conviven con ellas tienen un lugar importante.

Los perros que forman parte de la familia de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Las mascotas ocupan un lugar especial en la casa de Cinthia Fernández y Roberto Castillo. La familia convive con varios perros que forman parte de su rutina diaria y comparten los espacios del hogar, entre ellos una perrita galgo y otros compañeros de cuatro patas que disfrutan del amplio jardín de la vivienda.

Los perros que forman parte de la familia de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández sigue los pasos de Jimena Barón

Una situación similar vivió Jimena Barón a fines de octubre de 2026, cuando su perra Lucy, a quien había adoptado durante el rodaje de una serie para Netflix, dio a luz a cinco cachorros. La cantante había rescatado a la mascota luego de que la siguiera a todos lados durante las grabaciones. Poco tiempo después de llevarla a vivir con ella y Matías Palleiro, advirtió que tenía las mamas hinchadas y decidió llevarla al veterinario.

Cinthia Fernández sigue los pasos de Jimena Barón

Una ecografía confirmó que Lucy estaba embarazada y que el parto estaba próximo. Finalmente, el 30 de octubre nacieron sus cinco cachorros, en una jornada que Jimena compartió con entusiasmo en sus redes sociales. Entre las imágenes se destacó la presencia de su hijo menor, Arturo, quien acompañó a los recién nacidos. Ahora, Cinthia Fernández atraviesa una experiencia similar y espera la llegada de los cachorros de su chihuahua, una nueva noticia que suma un capítulo especial a la vida familiar que comparte con Roberto Castillo y sus hijas.