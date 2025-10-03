Revelaron la insólita estrategia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para financiar su boda

Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el tan ansiado “Sí, quiero” el próximo 6 de diciembre en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, un lugar de 7 mil hectáreas donde se casan empresarios, millonarios y políticos. La pareja se conoció en enero de 2024 durante una gira teatral en Córdoba y comenzó a convivir poco tiempo después, integrando también a Rufina, la hija que Cabré tiene con la China Suárez.

Nicolás Cabré, Rufina Cabré y Rocío Pardo

Pero la boda no solo sorprende por la lujosa locación, sino por un insólito pedido de colaboración que Nicolás Cabré y Rocío Pardo habrían hecho a proveedores y emprendedores: solicitaron que cubrieran gastos del casamiento a cambio de publicaciones en redes sociales. El tema fue discutido en el programa Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre leyó los mensajes y se generó un debate sobre la estrategia de “canje” que propone la pareja para financiar su evento.

El insólito pedido de la pareja a los emprendedores

En el programa, Yanina Latorre fue la encargada de dar a conocer la propuesta: “Nos encontramos organizando un casamiento muy especial, íntimo y mágico… protagonizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo y nos encantaría contar con ustedes como parte fundamental de este momento único”, leyó la panelista.

El mensaje continuaba con los detalles de la colaboración, describiéndolo como un intercambio de servicios por “una estrategia de visibilidad de alto impacto, pensada para potenciar tanto la estética como el alcance de sus marcas”, explicó Yanina Latorre. La propuesta generó controversia en el piso por lo inusual de solicitar a terceros cubrir gastos de la boda a cambio únicamente de publicidad digital.

Yanina Latorre reveló cómo se llevaría acabo el canje

Yanina Latorre detalló lo que Nicolás Cabré y Rocío Pardo ofrecían a cambio: “Acá está, el contenido incluye, un carrusel con fotos del casamiento mencionando y etiquetando a todos los que fueron parte del evento”. La conductora criticó la efectividad de este tipo de estrategia: “O sea, le piden canje a la de la torta… hacen un carrusel y abajo ponen los ochenta arrobas y nadie lee, que nadie se entera y no te pagan el canje”.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Para ponerlo en contexto, Yanina Latorre recordó su propia experiencia: “Yo tuve veinte mil canjes en mis cumpleaños, pero qué hacés, le dedicas dos o tres historias a cada marca, te lo pagás”. Sin embargo, en este caso, Nicolás Cabré y Rocío Pardo habrían insistido en que solo se hiciera un posteo, dejando a los emprendedores a cargo de cubrir prácticamente todos los gastos del evento.