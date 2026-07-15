El look leather chic de Pampita que eleva el clásico total black

Pampita marcó tendencia con una apuesta leather chic que no pasó desapercibida en redes sociales. En su regreso al país, tras la cobertura del Mundial 2026 para un canal de streaming, la conductora apostó por prendas de cuero y una estética minimalista, que elevó el tradicional total black con un toque audaz y sofisticado.

Pampita y el poder del leather chic en versión total black

Pampita volvió a convertirse en referente de estilo con un look que reunió dos de las claves más fuertes de la temporada: el leather chic y el total black. Con una propuesta completamente negra y de estética minimalista, la modelo apostó por un conjunto de cuero que transmitió sofisticación, seguridad y elegancia contemporánea.

La pieza protagonista fue un original top de cuero con cuello alto que dejó los hombros al descubierto. Su diseño asimétrico creó un escote de efecto triangular gracias al cuello elevado, un detalle que aportó un aire vanguardista y convirtió a la prenda en el eje del estilismo. Asimismo, la prenda llevó un ruedo suelto que equilibró la silueta y sumó movimiento al outfit.

Pampita

Para completar el look, Pampita eligió una minifalda de cuero de líneas simples y depuradas. Sin cierres visibles ni detalles recargados, el diseño reforzó el carácter minimalista y permitió que la textura del cuero fuera la estrella. El resultado fue un conjunto moderno, versátil y con una impronta urbana que refleja a la perfección la tendencia leather chic.

Así, lejos de la estética rockera con la que se vincula el cuero, esta tendencia propone incorporar este material desde un lugar más refinado. Las siluetas limpias, los cortes asimétricos y los tonos neutros transforman al cuero en un aliado para construir looks elegantes, actuales y de inspiración europea. En este caso, el total black potenció aún más esa imagen de sofisticación atemporal.

La clave de Pampita para completar su look leather chic: accesorios plateados y un beauty look relajado

Para acompañar su atuendo leather chic en clave total black, Pampita eligió accesorios plateados que aportaron brillo sin competir con el protagonismo del cuero. La empresaria sumó aros circulares y pulseras metálicas, dos detalles sutiles que completaron el estilismo con un toque moderno.

Pampita

Por otro lado, Pampita apostó por una estética descontracturada: llevó el cabello recogido en un rodete simple, con algunos mechones sueltos y un leve flequillo lateral que suavizó el peinado. En cuanto al maquillaje, se inclinó por un acabado glowy que iluminó el rostro, resaltó la mirada y se complementó con labios en tono rosa nude.

De esta manera, el look leather chic de Pampita que eleva el clásico total black estuvo compuesto por un top de cuero con diseño asimétrico y minifalda minimalista confeccionada en el mismo material. Su apuesta fashionista logró un equilibrio entre modernidad, elegancia y sensualidad, consolidándose como una inspiración para quienes buscan incorporar el cuero en looks atemporales.