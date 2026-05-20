Clara Kovacic, la actriz argentina que trabajó con Leonardo DiCaprio y Guillermo Francella y hoy forma parte del universo Wanda Nara

Clara Kovacic, una actriz argentina con una trayectoria sólida y en ascenso, interpreta a Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López en la serie de Wanda Nara “Triángulo amoroso”, la nueva ficción vertical de Telefe. La actuación de Kovacic ha generado revolución en los seguidores de la serie.

En medio del revuelo por la polémica de Wanda Nara, la presencia de Clara en la serie ha despertado un interés especial. Aunque todavía no es una figura muy conocida en la televisión convencional, la actriz argentina tiene un sólido recorrido en el mundo del cine de terror y suspenso, donde se ha ganado el apodo de la “Scream Queen argentina” (la reina del grito). Su talento y versatilidad la han llevado a participar en diversos proyectos, dejando una marca importante en el género que tanto ama.

La trayectoria de Clara Kovacic

Clara Kovacic comenzó su camino en el arte desde muy joven, estudió danza, canto y actuación desde la infancia. Creció en una familia con raíces croatas, lo que le brindó un contacto profundo con esa cultura y tradiciones. Sus abuelos inmigrantes llegaron a Argentina escapando de la guerra, un pasado que ella siempre lleva con orgullo y que le ha dado una sensibilidad especial para sus interpretaciones.

Clara Kovacic//Instagram

La artista estudió en el colegio Northlands, conocido por haber sido la institución educativa de la Reina Máxima de los Países Bajos, y desde pequeña soñaba con dedicarse al mundo del cine. Su pasión por la actuación la llevó a estudiar en diferentes lugares, incluyendo Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades en el Ward Acting Studio y en el Broadway Dance Studio. En Argentina, continuó su formación con reconocidos profesionales del arte como Inés Estévez y María Cecilia Díaz.

Su carrera en el cine empezó a consolidarse en 2015, con participaciones en varias producciones de terror y suspenso. En esos años, Clara fue ganando reconocimiento entre los amantes del género por su entrega y talento, lo que le valió el apodo de “Scream Queen argentina”. Además, tiene una amplia presencia por sus participaciones en varias series argentinas, como Educando a Nina.

Clara Kovacic//Instagram

También se consolidó su presencia en la escena cinematográfica de films como "El Desarmadero" y "Lennons". Asimismo, la actriz participó en Homo Argentum con Guillermo Francella, logrando sobresalir en uno de los episodios que generó mayor repercusión.

Fuera del ámbito nacional, la artista ha estado presente en producciones internacionales y en películas de gran repercusión, como el film "Don't Look Up", donde compartió pantalla con las grandes estrellas de Hollywood, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.

Clara Kovacic la elegida por Wanda Nara

Según transcendió, la actriz fue elegida por su parecido a Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López y por su versatilidad y dominio de idiomas, incluyendo croata, inglés, francés y japonés, la convirtieron en la persona completa que consiguió el tono perfecto de la sueca en la serie de Wanda.

Clara Kovacic//Instagram

A medida que suma nuevos proyectos, Clara Kovacic continúa demostrando que su talento no tiene límites y que su historia personal de lucha y resistencia la convierte en un ejemplo inspirador para muchos. La actriz, bailarina y compositora no solo busca actuar, sino también seguir aprendiendo y creciendo en el mundo del arte. La serie “Triángulo amoroso” de Wanda Nara es solo un paso más en su carrera, la cual promete seguir sorprendiendo y conquistando corazones. Con una mirada puesta en el futuro y una pasión inquebrantable, la artista multifacética se prepara para dar un salto a la popularidad.