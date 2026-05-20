El comprometedor video que confirma que Wanda Nara y Martín Migueles se reconciliaron

Muchos aseguran que Wanda Nara es la reina del marketing y ante las adversidades, la empresaria factura. La reciente ganadora de los Martín Fierro a mejor conducción femenina hizo de su vida privada todo un reality que llevó no sólo a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), sino también a la ficción vertical que protagoniza junto a Maxi López. No obstante, siempre intentó resguardar su noviazgo con Martín Migueles, aunque tras una serie de idas y venidas, los empresarios habrían decidido separarse. Así lo confirmó la mayor de las hermanas Nara a principios de mayo, pero, al parecer se habrían reconciliado.

El video que confirma que Wanda Nara y Martín Migueles están reconciliados

Durante la gala de la entrega de los Martín Fierro, Wanda Nara fue contundente a la hora de hablar de su expareja. Pese a que volvió a confirmar que ya no mantienen un vínculo sentimental, Martín Migueles sigue siendo parte de su día a día. "Una cosa no quita la otra. Los chicos lo adoran, es una persona que nos trata bien, que tiene buenos valores y a la que quiero cerca más allá de que seamos o no pareja", dijo en declaraciones ante la prensa.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

Respecto a los asuntos judiciales que comprometen a su ex, la mediática fue tajante y resaltó que ella confía en la palabra de su círculo privado y que todo se trataría de una confusión. En esta línea, este miércoles, Matías Vázquez de Puro Show (Eltrece), compartió imágenes reveladoras de la presunta reconciliación, en las que se ve al financista muy cerca de las hijas de la rubia: Isabella y Francesca. "Esto es en el Barrio Chino, mientras Wanda hacía trámites", dijeron en el ciclo de espectáculo matutino.

Mientras repetía en loop el fragmento en el que Migueles salía de un negocio de la mano junto a las menores, en el piso ponían en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de la recientemente galardonada. Para los especialistas en farándula, entre ellos hay “mucho más” de lo que admiten públicamente. “Sigue el amor más allá de toda la polémica que existe. Las imágenes hablan por sí solas”, lanzaron.

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles

Más allá de que Wanda Nara remarcó que no existe un lazo de novios entre ellos, Martín Migueles sigue ocupando un rol central en el día a día de la familia Nara. Durante su romance con la empresaria fue un sostén emocional para ella y sus hijos, mientras ella afrontaba los conflictos judiciales con Mauro Icardi.

En contraposición, el delantero del Galatasaray habría pedido judicialmente que Migueles no tuviera “contacto físico” con las menores, argumentando preocupación por el entorno y la exposición mediática. También apuntó contra Wanda por permitir el vínculo entre él y las nenas. En distintos comunicados habló de “falsas denuncias”, manipulación y de personas “sin valores” que intentaron separarlo de sus hijas. El conflicto escaló cuando el personal trainer publicó en sus redes sociales fotos y mensajes llenos de cariño junto a Francesca e Isabella, algo que fue interpretado como una provocación hacia Icardi.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

Una vez más, la vida de Wanda Nara permanece en el foco de la opinión pública. Esta vez lejos de los estrenos y los proyectos laborales, sino por los pormenores de su situación sentimental con Martín Migueles. Aunque la empresaria resaltó que se encuentra soltera y sin compromisos afectivos, la aparición de este video pone en tela de juicio sus dichos sobre su separación. Para los expertos en farándula, entre ellos "el amor” entre ellos sigue intacto a pesar de todas las controversias.