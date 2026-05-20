El gesto de Mauro Icardi contra Wanda Nara en la previa de los Martín Fierro 2026 que la derrumbó

El lunes fue un día difícil para Wanda Nara, quien atravesó momentos de alta tensión en la ceremonia del Martín Fierro. La conductora y figura mediática fue sorprendida por un gesto de su exmarido, Mauro Icardi, que la desestabilizó emocionalmente en medio del evento. Flor de la V, presente en la gala, reveló detalles de una charla íntima con Wanda, donde quedó en evidencia el impacto que tuvo la actitud del futbolista en su estado anímico. La tensión fue palpable y quedó reflejada en las lágrimas que Nara no pudo contener.

Durante una conversación privada, la conductora de Los profesionales de siempre contó que su colega se mostró claramente afectada por la situación. “Se largó a llorar desconsoladamente”, afirmó la artista, quien intentó ofrecerle apoyo en un momento delicado. La emoción de Wanda fue tanta que Flor decidió sacarla a un lado para conversar en privado, ya que en la sala había otras personas que podían escuchar. En ese instante, la conductora le preguntó cómo se sentía respecto a los sucesos del día. La respuesta fue contundente y reveladora: “Me sacó para un costado, porque había otros que podían escucharme, y dijo 'la verdad es que no puedo disfrutar nada...’”.

La reacción de Wanda Nara y la tensión con Mauro Icardi

Luego de la entrega de premios, Flor de la V intentó animar a Wanda Nara, destacando los logros que había obtenido en la noche. Sin embargo, la conductora mostró un ánimo muy distinto, y en un momento de sinceridad, soltó una fuerte declaración que dejó en evidencia su malestar. “Estoy cansada de este hijo de p..., de Mauro”, expresó Wanda con evidente descontento. La frase reflejaba su frustración y el estado emocional por la situación que había vivido durante el evento.

Wanda Nara//Instagram

El incidente no solo estuvo marcado por las lágrimas, sino también por las palabras de Nara, quienes mostraban un cansancio profundo. La propia Flor de la V, en diálogo con Puro Show, comentó que Wanda le confesó que atravesaba un día para el olvido. “Hoy fue un día fatal para mí, porque tuve que pasar por la embajada de Turquía, porque me quieren sacar las chicas”, le contó Wanda a Flor. La tensión en la relación quedó al descubierto en ese momento, con una mujer que parecía al borde del llanto y con una situación familiar que le generaba angustia.

Wanda Nara y Mauro Icardi//Archivo

La polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

El momento en que Wanda Nara recibió el premio a Mejor Labor en Conducción Femenina fue uno de los puntos culminantes de la noche, pero también se convirtió en escenario de una tensión evidente. La alegría por el reconocimiento se vio opacada por las palabras de frustración y tristeza que surgieron en medio del evento. La presencia de Mauro Icardi en la ceremonia no ayudó a calmar los ánimos, y sus gestos o actitudes parecen haber contribuido a la inestabilidad emocional de la artista.

Wanda Nara y sus hijas//Instagram

Las declaraciones de Flor de la Ve dejan en claro que la situación familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi está atravesando un momento complicado. La conductora destacó que, pese a las dificultades, la intención de Wanda es mantener la estabilidad con sus hijas. La preocupación por su bienestar y la tensión en la relación con Icardi quedaron evidenciadas en cada palabra. “Es un montón. Yo creo que nunca va a suceder, nunca le van a sacar a las hijas. Pero igual ya solamente que te lo digan es difícil”, sostuvo Flor, reflejando la incertidumbre y el sufrimiento que atraviesa la conductora de Telefe.