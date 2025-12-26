De Pampita a Lali Espósito y Wanda Nara, las famosas inauguraron la temporada de bikini con el estampado tendencia

El verano llegó y las famosas lo saben. Pampita, Lali Espósito y Wanda Nara ya dieron por inaugurada su temporada favorita y sacaron del armario sus trajes de baño para refrescarse. Entre tantos estampados, la top model, la cantante y la conductora coincidieron al elegir el que está de moda.

Alerta tendencia: el estampado que eligieron Pampita, Lali Espósito y Wanda Nara para sus bikinis

El verano argentino entra en su mejor momento y, como suele pasar en esta época del año, las figuras más populares del espectáculo marcan tendencia también en la moda de playa. En los últimos días, Pampita, Lali Espósito y Wanda Nara apostaron por bikinis con estampado animal print, un diseño que no solo realza la figura sino que también se posiciona como uno de los favoritos de la temporada.

Pampita compartió la imagen en su red social y deleitó a sus seguidores con su microbikini con estampado tipo cebra en tonos tierra. En la postal, se la puede ver en el jardín de su casa y acostada sobre un sillón beige. Su look para descansar y disfrutar de las altas temperaturas se complementó con un beauty look natural que elevó el espíritu veraniego.

Pampita

Lali Espósito, quien agotó en pocas horas su primer estadio River, se fotografió feliz por la noticia en plenas vacaciones. Su outfit no pasó desapercibido y sus fanáticos notaron que la artista también optó por la tendencia más fuerte: el estampado animal print. Su traje de baño con corpiño triangular y diminuta bombacha se lució por llevar esta estampa en colores marrones.

Lali Espósito

Por su parte, Wanda Nara también llamó la atención en sus redes sociales desde Punta del Este. La empresaria cosmética se mostró disfrutando de la piscina con una bikini animal print de su propia firma que se llevó todos los elogios de sus seguidores. En la selfie que subió a sus historias de Instagram, la mediática posa con este diseño y otras prendas como una campera negra y una falda tejida tipo pareo en color blanco. Como accesorio, llevó sus clásicas gafas negras de estilo retro.

Wanda Nara

Además, Evangelina Anderson, quien hace días se muestra disfrutando del calor, subió una fotografía con el mismo diseño. La participante de Masterchef Celebrity apostó por el estampado animal print en tonos neutros, donde el blanco se destacó por completo. Su elección audaz y sensual incluyó un top de corte deportivo y laterales clásicos en la parte inferior. Sin dudas, se trató de un modelo versátil y trendy, ideal tanto para la pileta como para la playa, que refleja una estética femenina y llena de personalidad.

Evangelina Anderson

El animal print vuelve así a consolidarse como un clásico reinventado para el calor, especialmente en bikinis y prendas veraniegas. Esta tendencia, que mezcla influencias de estampados felinos como el leopardo o la cebra, supo trascender temporadas y aparece este año con fuerza en trajes de baño, accesorios y también en sandalias.

Los expertos en moda señalan que el animal print no solo aporta un toque salvaje y jugado a los outfits, sino que además combina con una amplia gama de tonos neutros y tierra, lo que lo convierte en una opción ideal para realzar el bronceado y jugar con contrastes sofisticados. De esta manera, las famosas como Pampita, Lali Espósito y Wanda Nara inauguraron la temporada de bikini con el estampado tendencia.

Con elegancia y del color boom del 2025, el look comfy de Pampita para viajar en avión

El sastrero es de los atuendos más elegidos por Pampita, para varios de sus trabajos. Desde polleras o pantalones hasta chalecos o sacos, la modelo marcó la elegancia con el conjunto que ayuda a destacar la figura de cada uno, sin perder de vista la sofisticación e impulsando la moda timeless. Es por eso que, como buena fanática e influencer fashionista, sorprendió a todos al volver a elegirlo, esta vez para un viaje en avión con sus hijos.

En las altas temperaturas, Pampita optó por disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo en Punta del Este, y viajó en avión privado con todos ellos. Es por eso que optó por el traje sastrero, con pantalón recto y holgado. El mismo se ajustaba en la cintura, pero presentaba una caída libre y cómoda para estar horas sentada. En la parte superior, fue por un chaleco ceñido al cuerpo y lo cerró con un saco. Sin embargo, lo que más llamó la atención, y que también combinó con su cartera, fue el color elegido con el que se despidió en el 2025: el mocha mousse.

Pampita

El mocha mousse fue el color Pantone del 2025, que marcó la tendencia de la moda y el diseño de interior del hogar. Es por eso que fue uno de los más vistos a lo largo de este año, y Pampita lo eligió como el color perfecto para viajar hacia donde pasarían las fiestas familiares. Con una tonalidad estilo chocolate, marcó la elegancia y comodidad, al mismo tiempo que se despidió del boom, para darle paso a la nueva elección de Pantone.

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar el look como uno de los mejores para los últimos días del año, y llenaron los comentarios de halagos en su favor. Pampita es la modelo más consagrada de la industria de la moda argentina, y no duda en demostrarlo en cada ocasión que puede.