Claudia Villafañe mostró un detalle especial de su nieta Roma para el Día de la madre

Claudia Villafañe compartió imágenes de su celebración por el Día de la Madre y destacó un gesto de su nieta Roma, la hija mayor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. A través de sus historias de Instagram, la empresaria mostró parte de los preparativos de la reunión y publicó una frase sobre la participación de la niña, de siete años, antes de compartir la comida.

En las publicaciones se pudieron observar la ambientación y las preparaciones elegidas para la ocasión. El mantel con motivos argentinos, los individuales tejidos y las flores ocuparon distintos espacios de las fotografías. Entre esos detalles, la colaboración de la pequeña tuvo una mención propia, que permitió conocer cómo se había sumado al armado de la celebración.

El gesto de Roma que Claudia Villafañe destacó en el Día de la Madre

“Roma empezó a poner la mesa!”, escribió Claudia Villafañe sobre una de las imágenes. Con ese mensaje, contó que su nieta había comenzado a colaborar con los preparativos. La fotografía mostró los lugares dispuestos para los comensales, con platos, vasos y cubiertos, aunque no registró a la niña mientras realizaba la tarea ni precisó qué elementos había colocado.

El menú compartido por Claudia Villafañe para el Día de la Madre.

Sobre la mesa se distribuyeron individuales circulares de fibras trenzadas, acompañados por platos claros y vasos transparentes. En varios lugares también había copas. Un juego de vajilla amarillo se distinguía del resto: incluía un plato y cubiertos del mismo color. La historia no indicó a quién correspondía ese sitio, que compartía la disposición general con los demás.

El mantel blanco aportó una referencia argentina a la ambientación. A lo largo de su parte central se distinguían ilustraciones de una pelota de fútbol, el escudo nacional, un sol y dibujos vinculados con el vino y el asado. Los motivos quedaron a la vista entre los platos, mientras una planta con flores claras y un servilletero tejido completaban la decoración.

Las sillas rojas sumaron color alrededor del conjunto. En otra fotografía, tomada desde un extremo, también aparecieron una panera y una fuente rectangular con comida. Las distintas tomas permitieron ver el avance de los preparativos, desde la disposición de la vajilla hasta la llegada de algunas de las opciones que después se compartirían durante la reunión.

La mesa que Roma ayudó a preparar.

Para mostrar el menú, la anfitriona publicó un acercamiento de las fuentes y detalló: “Ensalada de endivias, quiche de espárragos y coulibiac”. En la imagen también se observaron papas cortadas en rodajas, además de las preparaciones que identificó por escrito para acompañar la fotografía de la comida. La ensalada se presentó en una fuente amplia, con hojas verdes y queso rallado por encima. Detrás se veían porciones de una preparación envuelta en masa, mientras las papas ocupaban otro plato.

El vínculo de Claudia Villafañe con su nieta Roma

Claudia Villafañe ya había compartido otras publicaciones dedicadas a Roma, hermana mayor de Azul. Una de las más recientes fue el saludo por sus siete años, en marzo, cuando eligió dos fotografías unidas por el mismo gesto: en la primera, la recién nacida sostenía un dedo de su abuela; en la segunda, ambas caminaban tomadas de la mano.

Claudia Villafañe y su nieta Roma, tomadas de la mano.

En aquella dedicatoria, recordó que su nieta le había agarrado la mano poco después de nacer y destacó que seguía haciéndolo años después. “Mi mano siempre va a estar ahí para acompañarte en tu camino cuando vos la necesites”, escribió. También le deseó que continuara disfrutando de sus juegos, sus bailes y sus canciones.

Esta vez, Claudia Villafañe sumó otra escena a esas publicaciones sobre Roma: su ayuda para poner la mesa del Día de la Madre. La niña no apareció en las imágenes de los preparativos, pero la mención de su abuela permitió conocer su participación. El mensaje quedó sobre la fotografía de los platos y las copas, antes de las postales dedicadas al menú.