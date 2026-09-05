Claudia Villafañe encontró el look perfecto para recorrer Jujuy: estampado, colorido y cómodo

Claudia Villafañe viajó a Jujuy para ser parte de un casamiento que ella misma organizó a través de su empresa y aprovechó la estadía en el norte argentino para conocer algunos de los paisajes más destacados de la provincia. Entre recorridos por la Quebrada de Humahuaca, visitas a viñedos y paradas gastronómicas, la cocinera compartió parte de su viaje en redes sociales y mostró uno de sus looks elegidos para la ocasión.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe apostó por un look colorido y cómodo para su escapada a Jujuy

Para recorrer la zona, Claudia Villafañe apostó por un conjunto de dos piezas estampado, una elección que combinó color, comodidad y un guiño a las prendas protagonistas de esta temporada. El outfit está compuesto por un buzo y un pantalón largo de corte recto, ambos confeccionados en la misma tela y con un llamativo estampado que mezcla flores en distintos tamaños con motivos inspirados en la naturaleza.

La base del conjunto es un tono marrón chocolate, que funciona como fondo para los dibujos en tonos claros, rosa, negro y azul. Las flores aparecen distribuidas por toda la prenda y se combinan con figuras que aportan movimiento al estampado. El resultado es un look llamativo sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

Claudia Villafañe eligió un conjunto estampado, colorido y relajado para recorrer Jujuy.

Para completar el outfit, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona eligió zapatillas en color chocolate, a tono con la base del conjunto. El calzado, además de acompañar la paleta de colores, fue una elección práctica para una jornada que incluyó caminatas y recorridos por distintos puntos de la Quebrada.

El estilismo se completó con anteojos de sol de formato rectangular y marco oscuro, mientras que la campeona de MasterChef Celebrity (Telefe) llevó su pelo rubio suelto, con su característico flequillo. Así, consiguió un look relajado y funcional, pensado para disfrutar del paisaje sin resignar el toque de color.

Claudia Villafañe viajó a Jujuy por una boda y aprovechó para reccorer la Quebrada de Humahuaca.

Claudia Villafañe, entre viñedos y paisajes de Jujuy

Durante su estadía, Claudia Villafañe no se limitó a recorrer el pueblo de Humahuaca. También visitó Viñedos Yacoraite, donde posó frente a los enormes cardones que forman parte del paisaje de la región. La imagen le permitió mostrar en detalle el conjunto estampado que eligió para esta escapada.

La cocinera también aprovechó el viaje para acercarse a la gastronomía jujeña, uno de los grandes atractivos de la provincia. Entre paisajes, productos locales y bodegas, combinó su faceta vinculada a la cocina con una escapada en la que también encontró tiempo para disfrutar y recorrer el norte argentino.

Claudia Villafañe disfrutó de la gastronomía local.

En su look, la elección parece seguir la misma lógica que tuvo el viaje: prendas cómodas, colores protagonistas y un estilo relajado, ideal para moverse entre los paisajes de la Quebrada.