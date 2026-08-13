Claudia Villafañe compartió su receta de salsa al pesto: el ingrediente clave y el paso a paso

Aunque no es chef de profesión, Claudia Villafañe demostró sus habilidades culinarias durante su paso por MasterChef Celebrity, donde se consagró ganadora de la primera edición argentina. Desde entonces, cada tanto comparte con sus seguidores algunas de las recetas que prepara en su día a día.

Claudia Villafañe

Esta vez, Claudia Villafañe decidió mostrar cómo prepara una clásica salsa al pesto. Para hacerlo, contó con una ayudante especial: su hija Dalma, quien la acompañó durante parte del proceso y protagonizó junto a ella algunos intercambios frente a cámara.

Claudia Villafañe mostró junto a Dalma cómo preparar una salsa al pesto

“Pesto para todos”, escribió Claudia Villafañe al presentar la receta, que definió como “súper fácil” y para la que destacó la importancia de encontrar una buena ayudante. Durante el video, la empresaria mostró los ingredientes que utiliza y explicó que la preparación no requiere demasiados pasos.

Ingredientes para un frasco de salsa al pesto

80 gramos de albahaca

150 gramos de aceite de oliva

80 gramos de queso parmesano

40 gramos de nueces

1 pizca de sal

1 diente de ajo

El paso a paso de la receta de Claudia Villafañe

Para preparar la salsa, Claudia Villafañe explicó que todos los ingredientes deben ir a la procesadora o mixer. Primero mostró la albahaca, el queso parmesano y las nueces, mientras que también incorporó el aceite de oliva, la sal y el diente de ajo para luego procesar todo hasta obtener el pesto.

Claudia Villafañe y Dalma Maradona

Durante la preparación, Dalma Maradona quiso participar y bromeó con su mamá sobre algunas de las tareas de la receta. Finalmente, fue la encargada de probar el resultado y no dudó en dar su veredicto: “Espectacular. No, no, no... Bueno, increíble”. De esta manera, Claudia Villafañe compartió una preparación sencilla que puede hacerse en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir.