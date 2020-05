Clima astrológico para el jueves 21 de Mayo

Géminis: llegó el momento que tanto estabas deseando. Con el Sol ingresando el 21 en tu signo con Venus y Mercurio, se abren las puertas del amor. Hay predisposición para el encuentro. Actitud de acercamiento. Las palabras de amor son dichas con sentimiento. El tiempo pasa volando cuando uno está con la persona que ama.

Escorpio: presta atención a la imagen. La presentación personal también es importante. Cuida tu vestimenta en el trabajo. Tu imagen genera un impacto profundo a la hora de obtener logros. Se te evalúa por un todo. Leo: prestá atención a tu intuición, ella te guiará a tu destino.

CAMINANTE DEL CIELO MAGNETICO ROJO en el Calendario Maya

El primer enemigo de la creatividad es la autocrítica. El segundo enemigo es la crítica.

Vivimos en un mundo dónde es más fácil criticar que hacer. La crítica es la hermana de la envidia. Las personas que no hacen, que no intentan, que no proyectan un camino de vida, critican a los que construyen, a los que crean. Desde pequeño tan han grabado mensajes de crítica y ahora de adulto respondes a esos mandatos auto- criticándote. “No sirvo para esto, lo hago todo mal, nunca triunfaré, los otros son mejores”. ¿A dónde te conduce esa manera de pensar? Deja de criticarte y estimúlate con pensamientos positivos, remplázalos por: “Cada día lo hago mejor, estoy aprendiendo y mejorando, soy tan capaz como todos e incluso más talentoso”. Fortalece la confianza en ti mismo, y cuando te enfrentes a una crítica sabe que surge de la zona de negatividad del otro ¿vas a escucharla?

AFIRMACION DEL DIA

Soy maravilloso porque soy una creación de Dios