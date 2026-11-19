Ivana, la hermana de Mauro Icardi, estuvo en un programa de España y se refirió al reciente enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Asimismo, la influencer manifestó su preocupación por una de sus sobrinas y cuestionó el comportamiento de su excuñada.

Una vez más, Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara: “No tiene escrúpulos, no tiene límites”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo repercusiones en la televisión española. Ivana Icardi, hermana del futbolista, volvió a expresar públicamente su postura en medio de la disputa familiar y apuntó con dureza contra la conductora. Durante su participación en En todas las salsas, un ciclo de España, habló de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez.

Ivana Icardi

Sus declaraciones llegaron después de que se difundieran imágenes de la discusión que protagonizaron la mediática y la actriz en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. En este contexto, Ivana Icardi no ocultó su malestar con la actitud de su excuñada y utilizó fuertes calificativos para referirse a ella. "Me parece horroroso, horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad. Ya he estado aquí y he hablado. No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para. O sea, le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre, a quien sea", expresó sin filtro.

Luego, Ivana Icardi profundizó en su preocupación por la menor y remarcó que el tema genera inquietud entre los integrantes de su familia. "Me parece nefasta, un horror y que realmente estamos en la familia realmente preocupados por mi sobrina, de verdad", agregó.

Ivana Icardi defendió a Mauro Icardi y habló de su presente profesional

Durante su paso por el programa español, Ivana Icardi también hizo referencia a la postura que tomó Mauro Icardi en medio del conflicto. Si bien reconoció que su hermano tiene una personalidad fuerte y suele enfrentar públicamente las situaciones que lo involucran, sostuvo que considera que sus acciones responden a un motivo importante.

"Porque mi hermano al final es un tío que tiene mucho carácter, que ustedes lo ven. Él se enfrenta y va a muerte, a saco. Pero también es por una buena causa", manifestó. Además, reveló que le llamó la atención la situación laboral del futbolista y vinculó su presente deportivo con los problemas familiares que atraviesa. "Yo me quedé flipando cuando vengo de Honduras, que sabía que mi hermano no tenía equipo y sigue sin club porque está allí peleando por sus hijas", aseguró.

Mauro Icardi

La fuerte frase de Ivana Icardi sobre Wanda Nara: "Miente más que habla"

Pero sus declaraciones no terminaron en los estudios de En todas las salsas. Después de su participación, Ivana Icardi mantuvo una entrevista con Vai, periodista e integrante del ciclo, para la cuenta de Instagram de la comunicadora. Allí volvió a apuntar contra Wanda Nara y cuestionó la credibilidad de su versión de los hechos.

Cuando le preguntaron cómo podía haber personas que todavía le creyeran a la presentadora de Masterchef Celebrity(Telefe), la joven respondió sin vueltas: "Hombre, vamos, pero es que miente más que habla. De cinco palabras, seis son mentiras", lanzó filosa. Luego, Vai planteó que Wanda Nara había logrado engañar a muchas personas con su postura de víctima. Por su parte, Ivana Icardi coincidió con su opinión y sostuvo: "Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita de víctima. Pero chica, que cada vez te creen menos personas".

La fuerte frase de Ivana Icardi sobre Wanda Nara: "Miente más que habla"

Por último, la periodista quiso saber si consideraba que el llamado "show" mediático de Wanda Nara estaba llegando a su fin. La respuesta de Ivana Icardi fue categórica: "Yo diría que sí, que ya se le está acabando. Va a terminar". De esta manera y en la televisión de España, Ivana Icardi arremetió contra Wanda Nara y sumó nuevas declaraciones a un conflicto familiar que continúa generando repercusiones.