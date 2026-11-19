Ivana, la hermana de Mauro Icardi, estuvo en un programa de España y se refirió al reciente enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. Asimismo, la influencer manifestó su preocupación por una de sus sobrinas y cuestionó el comportamiento de su excuñada.
Una vez más, Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara: “No tiene escrúpulos, no tiene límites”
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo repercusiones en la televisión española. Ivana Icardi, hermana del futbolista, volvió a expresar públicamente su postura en medio de la disputa familiar y apuntó con dureza contra la conductora. Durante su participación en En todas las salsas, un ciclo de España, habló de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez.
Sus declaraciones llegaron después de que se difundieran imágenes de la discusión que protagonizaron la mediática y la actriz en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. En este contexto, Ivana Icardi no ocultó su malestar con la actitud de su excuñada y utilizó fuertes calificativos para referirse a ella. "Me parece horroroso, horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad. Ya he estado aquí y he hablado. No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para. O sea, le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre, a quien sea", expresó sin filtro.
Luego, Ivana Icardi profundizó en su preocupación por la menor y remarcó que el tema genera inquietud entre los integrantes de su familia. "Me parece nefasta, un horror y que realmente estamos en la familia realmente preocupados por mi sobrina, de verdad", agregó.
Ivana Icardi defendió a Mauro Icardi y habló de su presente profesional
Durante su paso por el programa español, Ivana Icardi también hizo referencia a la postura que tomó Mauro Icardi en medio del conflicto. Si bien reconoció que su hermano tiene una personalidad fuerte y suele enfrentar públicamente las situaciones que lo involucran, sostuvo que considera que sus acciones responden a un motivo importante.
"Porque mi hermano al final es un tío que tiene mucho carácter, que ustedes lo ven. Él se enfrenta y va a muerte, a saco. Pero también es por una buena causa", manifestó. Además, reveló que le llamó la atención la situación laboral del futbolista y vinculó su presente deportivo con los problemas familiares que atraviesa. "Yo me quedé flipando cuando vengo de Honduras, que sabía que mi hermano no tenía equipo y sigue sin club porque está allí peleando por sus hijas", aseguró.
La fuerte frase de Ivana Icardi sobre Wanda Nara: "Miente más que habla"
Pero sus declaraciones no terminaron en los estudios de En todas las salsas. Después de su participación, Ivana Icardi mantuvo una entrevista con Vai, periodista e integrante del ciclo, para la cuenta de Instagram de la comunicadora. Allí volvió a apuntar contra Wanda Nara y cuestionó la credibilidad de su versión de los hechos.
Cuando le preguntaron cómo podía haber personas que todavía le creyeran a la presentadora de Masterchef Celebrity(Telefe), la joven respondió sin vueltas: "Hombre, vamos, pero es que miente más que habla. De cinco palabras, seis son mentiras", lanzó filosa. Luego, Vai planteó que Wanda Nara había logrado engañar a muchas personas con su postura de víctima. Por su parte, Ivana Icardi coincidió con su opinión y sostuvo: "Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita de víctima. Pero chica, que cada vez te creen menos personas".
Por último, la periodista quiso saber si consideraba que el llamado "show" mediático de Wanda Nara estaba llegando a su fin. La respuesta de Ivana Icardi fue categórica: "Yo diría que sí, que ya se le está acabando. Va a terminar". De esta manera y en la televisión de España, Ivana Icardi arremetió contra Wanda Nara y sumó nuevas declaraciones a un conflicto familiar que continúa generando repercusiones.