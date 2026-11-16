Duelo de parejas: Wanda Nara y Martín Migueles compartieron las fotos de su domingo y redoblaron la apuesta de la China y Mauro Icardi

Wanda Nara publicó este domingo 15 de noviembre en sus historias de Instagram una foto junto a Martín Migueles, después de que Mauro Icardi compartiera un álbum con la China Suárez desde la pileta de su mansión en Nordelta. Así, las dos parejas mostraron cómo pasaron la jornada al sol, con posteos que se sucedieron a lo largo del día en las cuentas de los protagonistas.

Las imágenes llegaron tras una semana de cruces de las dos parejas, que incluyó la difusión en los medios de un video del enfrentamiento entre la empresaria y la actriz en la Casa de los Sueños. Los seguidores de ambos volvieron a leer las publicaciones del domingo como un nuevo capítulo de esa disputa.

Wanda Nara y Martín Migueles: la foto al sol frente al canal

En la imagen que subió Wanda Nara aparece recostada boca abajo sobre el césped, con una bikini negra, mientras Martín Migueles, con remera blanca, apoya la cabeza sobre ella y mira hacia un costado. Debajo de ambos se distinguen una tela blanca y un pareo con estampa animal, y la luz del sol entra de lleno en el cuadro.

Wanda Nara y Martín Migueles, en la imagen que la conductora subió a sus historias.

La escena transcurre en un jardín con palmeras, frente a un canal con lanchas amarradas, un deck con sillones blancos y casas de varios pisos en la orilla de enfrente. La mediática no escribió ningún texto: solo agregó una fila de emojis con una lancha, una palmera, una mariposa, un corazón azul, un pez y una malla enteriza.

Tiempo antes, la empresaria había compartido otra foto desde el mismo lugar, esta vez con su hermana, Zaira Nara. Las dos posaron boca abajo, de espaldas a la cámara, con el canal y la misma lancha oscura de fondo: la conductora, de negro, y Zaira, con un modelo a cuadros celeste y marrón, etiquetada con su usuario de Instagram.

CaptionWanda Nara y su hermana Zaira, en la primera foto que la conductora compartió el domingo.

Mauro Icardi y la China Suárez: el álbum en la Casa de los Sueños

Entre la postal de las hermanas Nara y la de la conductora con su pareja, Mauro Icardi publicó en su cuenta un carrusel desde la pileta de la Casa de los Sueños, la propiedad de Nordelta donde se mostró con la China Suárez. Lo acompañó con la frase en inglés "Sunday mood, do not disturb", que puede traducirse como "estado de ánimo de domingo, no molestar".

En el álbum aparece la actriz en bikini negra, primero tomando sol sobre un inflable y después de pie, junto al borde, además de un primer plano del futbolista dentro del agua. También hay una toma de la pareja besándose, y la secuencia termina con un rincón del jardín, con flores blancas y la laguna de fondo.

El delantero etiquetó a su novia en las fotos y desactivó los comentarios de la publicación. En ninguna de las imágenes aparecen los hijos de ambos, y con esa serie la pareja dio por inaugurada la temporada de pileta en los primeros días de calor.

Mauro Icardi y la China Suárez, en el carrusel que el futbolista subió a Instagram.

Esa casa fue el escenario del presunto episodio del viernes 6 de noviembre, que derivó en las denuncias que recibió el deportista por parte de su hija y de su exmujer. En esa misma propiedad ocurrió el enfrentamiento de las dos mujeres, cuyo video se filtró tiempo más tarde.

Este fin de semana, la intérprete tomó partido en el conflicto y lanzó una fuerte acusación contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). Sus declaraciones reavivaron la pelea pública y provocaron una nueva reacción de la empresaria.

La China Suárez, sobre un inflable y junto a la pileta de la casa que comparte con Mauro Icardi.

Con la foto junto a Martín Migueles, Wanda Nara completó un domingo que había empezado con su hermana y siguió con el álbum de Mauro Icardi y la China Suárez en la Casa de los Sueños. Sin agregar palabras, la conductora sumó otro capítulo a la guerra digital que mantiene con su ex.